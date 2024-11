OM : Coup de tonnerre à la formation, Otero mis à pied !

C’est une information qui vient de tomber de la part de La Provence : le directeur technique de la formation Marco Otero est mis à pied par l’Olympique de Marseille.

Les tensions continent au centre de formation après le clash Papin – Zarrak qui s’est finalement apaisé après une prise de décision de Pablo Longoria. La Provence nous apprend ce lundi que Marco Otero est mis à pied par le club.

L’OM tient déjà son remplaçant?

« L’OM vient de prendre une décision radicale : ils ont décidé de mettre à pied Marco Otero, directeur technique en charge de la formation. La sentence est tombée ce lundi après-midi, à l’issue d’une ultime réunion avec les conseils du club », écrit le quotidien local sur son site ce lundi.

Pour la suite, l’OM a déjà trouvé son homme puisqu’Otero devrait quitter le club. Les Marseillais auraient déjà entamé des discussions avec le formateur marseillais Lassad Hasni. « Il qui vient de quitter l’OGC Nice il y a tout juste une semaine. Formé au Burel, passé par plusieurs clubs amateurs de la région, il jouit d’une réputation flatteuse après avoir fait ses armes à Gémenos où son travail et ses méthodes ont été unanimement loués. » explique ensuite La Provence.

L’équipe reserve va jouer à Trets, le centre de formation va suivre ?

En effet, selon l’Equipe, Trets, qui a récemment accueilli l’équipe de France Espoirs dirigée par Thierry Henry, bénéficie d’un complexe sportif moderne et de terrains de qualité. Lors de cette préparation aux JO, le sélectionneur des Bleuets avait d’ailleurs salué les excellentes conditions d’entraînement offertes par la commune. Ces derniers mois, la réserve de l’OM s’est déjà entraînée à plusieurs reprises sur ces terrains, profitant de leur état optimal pendant les travaux de rénovation à la Commanderie. D’ici peu, ces installations devraient également accueillir les matchs de l’équipe réserve, actuellement dirigée par Jean-Pierre Papin.

Le projet de développement de Trets s’inscrit dans une réorganisation plus vaste des infrastructures du club phocéen. En effet, l’OM souhaite désengorger la Commanderie, actuellement trop petite pour accueillir à la fois l’équipe professionnelle et les équipes de jeunes. Le stade du Cesne, qui abrite l’OM Campus depuis son inauguration en 2018, ne répond plus aux attentes du club, notamment en ce qui concerne la formation des jeunes talents. L’idée est donc de créer un pôle de formation à Trets, tout en réservant la Commanderie exclusivement aux professionnels.

Frank McCourt devrait se rendre en Provence à la fin de la semaine pour discuter des prochaines étapes de ce développement. Le choix final du site sera déterminant pour l’avenir de la formation à l’OM.