OM : Coup dur confirmé pour Facundo Medina ? Son retour encore repoussé…

L’inquiétude monte à Marseille. Alors qu’un retour rapide de Facundo Medina était espéré, le défenseur argentin ressent toujours des douleurs et voit sa reprise s’éloigner. Une mauvaise nouvelle qui tombe en plein cœur d’un calendrier déjà surchargé pour l’OM.

Officiellement en protocole de reprise, Medina n’a toujours pas retrouvé le groupe. Les douleurs persistent, ralentissant nettement les plans du staff. Le défenseur devait reprendre plus tôt… mais son corps en a décidé autrement.

À l’OM, on surveille de très près l’évolution de la situation.

Retour à la compétition : objectif décembre… si tout va bien

Le verdict est tombé : pas d’espoir de retour avant décembre.

Même cette nouvelle date reste prudente, tant l’incertitude plane sur la capacité du joueur à accélérer sa réathlétisation. Pour De Zerbi, c’est un casse-tête supplémentaire à l’approche d’une série de matchs décisifs.

Un vrai manque pour la défense marseillaise

Privé d’un élément clé, l’entraineur de l’OM Roberto De Zerbi doit composer avec de nombreux blssés dans son effectif.

Les prochaines semaines seront déterminantes : Medina peut-il revenir avant la trêve… ou faudra-t-il revoir une nouvelle fois le calendrier de son retour ?

