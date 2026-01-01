OM : Coup dur pour Pierre-Emerick Aubameyang après la CAN

Éliminée dès le premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations, la sélection gabonaise traverse une période de forte instabilité. À la suite de trois défaites consécutives, les autorités ont annoncé une série de mesures exceptionnelles, visant l’encadrement sportif et certains cadres de l’équipe nationale.

Le parcours des Panthères du Gabon s’est achevé prématurément après des revers face au Cameroun (1-0), au Mozambique (3-2) et à la Côte d’Ivoire (3-2). Avec zéro point au terme de la phase de groupes, le Gabon n’a pas réussi à atteindre le tour suivant, provoquant une réaction immédiate des instances gouvernementales.

Dissolution du staff et suspension de la sélection

Intervenant à la télévision nationale, le ministre des Sports par intérim, Simplice-Désiré Mamboula, a annoncé la dissolution du staff technique ainsi que la suspension de l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre. Ces décisions ont été confirmées par un communiqué officiel du ministère de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, publié ce 1er janvier.

Dans le même temps, deux joueurs emblématiques ont été mis à l’écart : Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga, cadres historiques de la sélection gabonaise.

Aubameyang attendu de retour à Marseille

L’attaquant de l’Olympique de Marseille n’avait pas participé au dernier match de la phase de groupes, une absence décidée d’un commun accord entre le club et la fédération gabonaise. Sur les réseaux sociaux, le joueur a brièvement réagi à certaines critiques, évoquant des dysfonctionnements plus larges au sein de la sélection.

Malgré ce contexte tendu, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait rapidement reprendre la compétition avec l’OM. Le club marseillais doit en effet disputer le Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain le 8 janvier, un rendez-vous majeur de la reprise.

Ces décisions marquent une rupture nette dans la gestion du football gabonais, alors que l’avenir de la sélection et de son encadrement reste, pour l’heure, incertain.