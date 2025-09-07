OM : Coup dur pour Timothy Weah ?

TRÊVE INTERNATIONALE : Timothy Weah touché avec les États-Unis.

Soirée compliquée pour les États-Unis… et peut-être aussi pour l’OM. Aligné d’entrée face à la Corée du Sud (défaite 0-2), Timothy Weah a dû quitter ses partenaires prématurément, à la 62ᵉ minute,

Selon les premières informations venues du camp américain, l’ailier de 25 ans souffrirait pourrait souffrir des ischio-jambiers. Rien de très clair pour l’instant : aucun diagnostic officiel n’a encore été communiqué, et le joueur doit passer des examens complémentaires dans les prochains jours.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/LdzStazsGyc?si=AvZlsT7HyGab_f1w” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen></iframe>

A lire aussi : OM : C’est confirmé pour Aubameyang !

Vers un forfait contre le Japon ?

Les États-Unis, battus par la Corée du Sud, enchaînent avec un nouveau match amical le 9 septembre contre le Japon. La présence de Weah pour ce rendez-vous est incertaine, mais il pourrait être préservé par précaution.

L’OM dans l’attente

Du côté de Marseille, le staff médical reste attentif à la situation de son joueur. Weah a rejoint cet été l’OM juste avant la reprise du championnat et sa polyvalence lui a déjà permis de jouer lors des premier matchs de la saison.

Avec un calendrier qui s’annonce chargé — réception de Lorient, déplacement au Bernabéu pour affronter le Real Madrid en Ligue des champions (16 septembre), puis Classique face au PSG (21 septembre) —, l’OM espère pouvoir compter sur son international américain rapidement.

Pour l’heure, il s’agit donc surtout d’une alerte à surveiller, sans tirer de conclusions hâtives.

A lire aussi : ⚡ OM – Droits TV : Labrune contre-attaque après les critiques explosives de McCourt