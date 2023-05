OM : Coup dur pour Valentin Rongier

Annoncé dans la liste de Didier Deschamps depuis quelques jours, Valentin Rongier n’est finalement pas dans dans le groupe appelé par le sélectionneur ce mercredi !

Coup dur pour Valentin Rongier ! Le milieu de terrain était annoncé dans la liste de Didier Deschamps donnée ce mercredi pour les matchs contre Gibraltar (16 juin) et la Grèce (19 juin) dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024. Seulement, le sélectionneur a choisi d’autres joueurs à ce poste !

La liste complète :

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens)

Défenseurs : Axel Disasi (Monaco), Wesly Fofana (Chelsea), Théo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Olivier Giroud (AC Milan), Randal Kolo Muani (Francfort), Kylian Mbappé (PSG), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Marcus Thuram (Mönchengladbach)

Lors de la dernière liste donnée en mars dernier, Didier Deschamps avait dit qu’il gardait un oeil sur les performances du milieu de l’Olympique de Marseille. « Valentin Rongier a un profil intéressant, il fait de bonnes choses avec son club, il est performant. Les autres joueurs retenus ont des profils différents. Dans son registre, il y a de la concurrence avec ceux que j’ai sélectionnés, avoue le sélectionneur en conférence de presse. Je le suis, il n’a pas été présélectionné que pour ce rassemblement, il l’était aussi pour la Coupe du monde »

Les Bleus, un objectif pour Rongier?

🗣💬 Valentin Rongier : « Si j’ai la chance d’aller en équipe de France ce sera une récompense et une fierté énorme mais je ne me met pas de pression. De plus, je n’ai pas besoin de partir à l’étranger pour tenter l’équipe de France, la Ligue 1 est de plus en plus attractive. » pic.twitter.com/wtq9dCAA0H — After Foot RMC (@AfterRMC) February 27, 2023

« C’est un objectif sans l’être. Pour moi, c’est que du bonus, a expliqué l’ancien milieu du FC Nantes dans l’After Foot sur RMC. Si jamais, un jour, j’ai la chance d’aller en équipe de France, ce sera une récompense et une fierté énorme. Mais je ne me fixe pas cet objectif-là, je ne me mets pas de pression particulière en me disant ‘il faut que tu sois appelé’. Je joue avec l’OM, je suis épanoui, je joue quasiment tous les matchs, notre équipe est performante et c’est ça le principal. Si ça doit venir, ça viendra. Et ça sera pour mon plus grand bonheur. »