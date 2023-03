OM : Courbis a trouvé une bonne nouvelle pour Tudor et ses joueurs !

Interrogé par La Provence, Rolland Courbis s’est exprimé sur la fin de saison qui arrive pour l’Olympique de Marseille. L’ancien coach voit une belle nouvelle arriver pour Tudor et ses joueurs.

Ces dernière semaines, l’Olympique de Marseille a eu quelques soucis notamment en Coupe de France avec cette élimination face à Annecy au Vélodrome. Interrogé au sujet de la fin de saison qui attend les Marseillais, Rolland Courbis semble confiant. L’ancien coach voit la trêve comme une incroyable nouvelle qui tombe pour Tudor et son équipe !

A LIRE AUSSI : OM : Di Meco trouve que l’on n’a pas fait de cadeau à ce flop du mercato !

« L’OM va remporter le sprint final, car Tudor et son staff sont intelligents et compétents. Ils vont analyser ce qui s’est récemment passé. En plus, la trêve tombe à point nommé avec peu d’internationaux qui seront dispersés autour du globe. Ils vont pouvoir se reposer et se familiariser avec les petites rectifications que leur coach doit apporter pour que son équipe ne soit pas tout le temps déséquilibrée » Rolland Courbis – Source : La Provence (14/03/23)

« Tudor et son staff sont intelligents et compétents », estime l’ancien technicien de l’OM#OM #TeamOMhttps://t.co/2GQvQYWeUe — La Provence OM (@OMLaProvence) March 14, 2023

L’OM joue en 3-2-5

« L’OM c‘est toujours ce 3-4-2-1. Mais en vérité si on regarde bien les intentions, qui sont pour moi des intentions imprudentes, par moment c‘est un 3-2-5. Avec les deux pistons qui sont soit des ailiers, soit des latéraux. Donc les deux numéros 10 et le numéro 9 ce sont des attaquants. Il y a deux joueurs devant la défense dans les trois défenseurs. Il y en a un de très bon, un de bon et un de moyen. Le très bon c‘est Mbemba, le bon Gigot et le moyen c‘est Balerdi. Kolasinac qui se retrouve à la place d’arrière central c‘est une surprise. Mais pour moi Kolasinac c‘est un couloir moyen qui doit se partager le boulot avec Tavares. 60 minutes l‘un et 30 minutes l’autre. Donc l’organisation de l’OM, si on la regarde bien c‘est un 3-2-5. C’est-à-dire une pyramide avec la pointe en bas. » Roland Courbis – Source : After Foot/RMC (12/03/2023)