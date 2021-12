OM – Covid 19 : Bonne nouvelle pour les supporters !

Suite à la multiplication du nombre de cas de Covid 19, le gouvernement a décidé de remettre en place les jauges dans les stades. Le vélodrome devait donc être limité à 5000 personnes, un amendement vient de retoquer cette décision…

Ce mercredi 29 décembre, la commission des lois de l’Assemblée nationale a validé un amendement visant à établir les jauges dans les stades et les salles de spectacle à partir du 3 janvier en fonction de la capacité d’accueil. Ce dernier a été validé avec 17 voix en sa faveur. C’est le député de la Vienne Sacha Houlié qui a porté cet amendement qui va permettre d’adapter la jauge à la capacité totale du stade.

Les jauges dans les stades et salles de spectacle seront établies à partir du prorata de la capacité d’accueil

« Amendement voté ! C’était une question de bon sens. Les jauges dans les stades et salles de spectacle seront établies à partir du prorata de la capacité d’accueil et non pas en valeur absolue. » Sacha Houlié – source : Twitter (29/12/2021)

Quel pourcentage de la capacité des stades ?

Par contre le pourcentage n’est pas encore fixé