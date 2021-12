OM : Gros coup dur pour les supporters !

La pandémie de Covid-19 continue de frapper la France et le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier des mesures supplémentaires pour lutter face à sa propagation. Parmi elles, le retour des jauges dans les stades…

C’était l’une des craintes qui régnait ces derniers jours. C’est désormais officiel. Le football français va vivre un nouveau véritable coup dur dans les prochaines semaines. En effet, le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier une nouvelle mesure pour tenter de lutter face à la propagation du virus. Celle du retour des jauges dans les stades.

En effet, la pandémie de Covid-19 continue de sévir dans le monde. En Angleterre notamment où la Premier League a été contrainte de reporter de nombreux matches du Boxing Day face aux nombres de contaminations dans certains effectifs.

5.000 personnes maximum au Vélodrome

C’est donc à l’issue du Conseil de défense sanitaire qui s’est déroulé hier que le Premier ministre a annoncé « le retour des jauges de spectateurs lors des grands événements culturels et sportifs » dans tout l’Hexagone pour les trois prochaines semaines suite à l’augmentation des cas de Covid-19 ces derniers jours.

En intérieur, les jauges seront donc limitées à 2.000 personnes tandis qu’en extérieur, elles seront limitées à 5.000 personnes maximum. Des annonces fortes qui ont du mal à passer chez certains supporters. En effet, depuis le début de la saison, le Vélodrome était de nouveau accessible sans aucune jauge et près de 40.000 personnes s’étaient abonnées pour assister aux rencontres de l’Olympique de Marseille. Reste à savoir comment évoluera la situation pour les supporters concernés.

De plus, mis à part l’annonce de la réinstauration des jauges, Jean Castex a également fait savoir qu’il ne sera plus possible de boire et de manger dans l’ensemble des stades. À l’heure actuelle, la réception de Lille le 16 janvier prochain devrait être concerné par cette mesure et seulement 5.000 personnes pourront donc se rendre au Vélodrome.

🔴 Retour des jauges à 5.000 personnes (en extérieur), annonce Jean Castex ! Elles s’appliqueront donc aux matches de football. — Actu Foot (@ActuFoot_) December 27, 2021

Les supporters de l’OM sont incroyables – Jorge Sampaoli

« Les supporters de l’OM sont incroyables. C’est le meilleur public de France pour moi. Quand j’ai eu l’occasion de venir ici, sincèrement je suis venu pour le public marseillais. Je connaissais la chaleur du Vélodrome et la fête du football qu’il génère. C’est pour ça que j’ai préféré venir ici. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de presse (24/10/2021)