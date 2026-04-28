OM : critiques internes, cadres contestés, un groupe sous tension à trois matches de la fin

Au lendemain du nul contre Nice (1-1), les tensions internes ne se limitent pas au seul cas Mason Greenwood. Selon L’Équipe, plusieurs foyers de crispation traversent aujourd’hui le vestiaire marseillais, où les critiques se multiplient entre joueurs, staff et cadres du groupe.

Le quotidien raconte d’abord qu’Himad Abdelli n’est pas le seul joueur visé en interne. Déjà ciblé pour sa nonchalance après Lorient et plus largement depuis son arrivée hivernale, le milieu algérien aurait peu apprécié d’être de nouveau pointé du doigt par Habib Beye après la perte de balle ayant conduit au penalty niçois. Sa réponse à l’entraîneur — « T’es pas mon père » — aurait illustré la nervosité actuelle du vestiaire.

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Mais L’Équipe explique que les tensions dépassent ce seul épisode. Ethan Nwaneri, prêté cet hiver par Arsenal pour progresser sous Roberto De Zerbi, afficherait désormais son mal-être au quotidien. Le quotidien indique que le jeune Anglais aurait été dépassé par les jeunes de l’effectif et ne serait plus considéré par Habib Beye comme une solution crédible, malgré les absences dans le secteur offensif.

Pierre-Emile Höjbjerg fait également partie des joueurs observés de près en interne. Nommé capitaine par Habib Beye en février, le Danois serait moins influent que la saison passée. L’Équipe révèle qu’il se serait accroché avec un membre du staff pour une histoire de chasuble à l’entraînement. Le quotidien précise qu’il se trouvait alors dans le collimateur, avant de s’excuser.

Le journal ajoute que le milieu danois reste toutefois l’un des rares joueurs à entretenir encore une proximité avec Medhi Benatia, un point qui conserve du poids en interne. Aligné face à Nice, Höjbjerg a ouvert le score avant d’afficher sa frustration après la rencontre au micro de Ligue 1+ : « On doit gagner ce match. On doit arrêter de parler la semaine. »

Enfin, L’Équipe rapporte que la sortie médiatique de Facundo Medina, seul joueur envoyé cette semaine pour s’exprimer auprès de RMC et Ligue 1+, n’aurait pas été particulièrement appréciée en interne. Le défenseur argentin aurait vu sa popularité reculer dans le groupe après avoir remis en cause l’investissement de certains partenaires.

À trois matches de la fin, L’Équipe décrit ainsi un vestiaire marseillais traversé par plusieurs lignes de tension, entre critiques internes, cadres contestés et frustrations de plus en plus visibles, alors que l’OM reste sous pression dans la course à l’Europe.