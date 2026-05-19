OM : Daniel Riolo a trouvé un coach (dans les grosses équipes de Ligue 1) qui fait pire qu’Habib Beye !

Après la victoire de l’OM contre Rennes (3-1), le débat autour de l’avenir d’Habib Beye a repris de plus belle sur RMC. À contre-courant d’une partie des critiques visant le technicien marseillais, le journaliste Daniel Riolo a publiquement pris sa défense en comparant sa situation à celle de Sébastien Pocognoli à Monaco.

Dans l’émission L’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a estimé que le traitement réservé à Habib Beye était disproportionné au regard des résultats obtenus dans un contexte compliqué à l’Olympique de Marseille. Le consultant a notamment comparé le parcours du coach marseillais à celui de Sébastien Pocognoli, entraîneur de l’ASM.

Après le succès de l’OM face à Rennes au Vélodrome, le journaliste a clairement affiché sa position concernant l’avenir du technicien olympien : « Je garderais Beye ». Une prise de position relayée sur RMC et également soutenue par Samuel Umtiti, présent lui aussi dans L’After Foot.

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Daniel Riolo compare la situation de l’OM et de Monaco

Au cours du débat, Daniel Riolo a insisté sur le contexte sportif et structurel des deux clubs. Selon lui, Habib Beye a récupéré une équipe marseillaise dans une situation plus délicate que celle de l’ASM au moment de la prise de fonction de Sébastien Pocognoli.

Le journaliste de RMC a déclaré : « (Sébastien) Pocognoli a pris l’équipe bien plus tôt que (Habib) Beye dans la saison. Il a eu plus de temps que Beye, et le bourbier n’était pas le même. Monaco, qui a un budget similaire à l’OM avec l’objectif de la Ligue des Champions, peut aussi viser la Coupe de France, mais on va dire quoi de Monaco et de Pocognoli ? Si Beye a été harcelé dans tous les sens, il faut faire quoi sur Pocognoli ? Monaco termine 7e et va faire un barrage de Ligue Conférence contre une équipe des Iles Féroé. Ils vont jouer contre des moutons au mois d’août. Qu’est-ce qu’il faut qu’on dise sur Pocognoli alors qu’il fallait limite flinguer Beye ? »

Le débat relancé autour de l’avenir d’Habib Beye

Ces déclarations relancent le débat autour du futur du banc marseillais. Depuis plusieurs semaines, les performances de l’OM en Ligue 1 alimentent les discussions autour du projet sportif olympien et de la capacité de Habib Beye à s’inscrire dans la durée.

La victoire contre Rennes permet néanmoins au club phocéen de terminer la saison sur une note positive. Dans ce contexte, la sortie médiatique de Daniel Riolo souligne aussi les attentes particulièrement élevées autour de l’Olympique de Marseille, où chaque série de résultats entraîne immédiatement de fortes réactions médiatiques et populaires.