OM: Daniel Riolo alerte sur la situation délicate de De Zerbi avec ce choix crucial !

Le mercato de l’OM bouleverse la hiérarchie défensive. Promu capitaine par Roberto De Zerbi, Leonardo Balerdi se retrouve fragilisé après les arrivées de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd. Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo alerte sur une situation délicate à gérer pour l’entraîneur marseillais.

Le mercato de l’Olympique de Marseille a encore fait parler dans l’émission After Foot sur RMC. Le journaliste Daniel Riolo a analysé la situation délicate de Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM en ce début de saison, et désormais concurrencé par les arrivées de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd.

Un brassard en danger pour Balerdi…

Nommé capitaine il y a quelques semaines par Roberto De Zerbi, Balerdi semblait avoir gagné en statut et en responsabilités au sein du vestiaire marseillais. Pourtant, l’Argentin voit sa position fragilisée par les renforts de dernière minute en défense centrale. Pour Daniel Riolo, la situation est claire : « Peu importe le coach, la situation dans laquelle l’OM se retrouve avec Balerdi le capitaine et tu vas prendre Aguerd et Pavard qui sont plus mûrs et confirmés. Évidemment que Balerdi est fragilisé, c’est plus que de la concurrence, c’est compliqué pour le coach. »

Le journaliste souligne un paradoxe : donner le brassard à Balerdi pour le conforter, puis recruter deux défenseurs plus expérimentés. « Quand ils mettent Balerdi capitaine, il y a un projet et des offres. C’était pour lui donner de la confiance, c’était pour le conforter et lui donner des responsabilités. »

De Zerbi face à un casse-tête défensif

A lire aussi : Le onze de départ probable de l’OM face à Lorient

L’OM doit désormais gérer une hiérarchie compliquée dans sa charnière centrale. En plus de Pavard et Aguerd, Medina reste un élément incontournable pour son caractère et son niveau. Selon Riolo, « La situation n’est pas confortable, avec ce mercato de dernières minutes tu fais arriver deux défenseurs centraux qui sont meilleurs que ton capitaine. Va gérer ça pour De Zerbi. »

Le technicien italien devra rapidement trancher, notamment dès le prochain match face à Lorient, où Balerdi pourrait ne pas être titulaire. Derrière, deux gros rendez-vous attendent l’OM avec le déplacement à Madrid et la reception du PSG, et la gestion de ce secteur défensif pourrait être déterminante pour la suite de la saison. « Pour moi Pavard et Aguerd sont arrivés pour être titulaires. Ils sont meilleurs que Balerdi, il faut voir comment il encaisse ça… » conclut Riolo.