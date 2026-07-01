OM : Daniel Riolo annonce Bruno Genesio pour ce mercredi et un problème à venir avec Beye !

L’Olympique de Marseille s’apprête à tourner une nouvelle page sur son banc. Sur RMC Sport, Daniel Riolo a annoncé l’officialisation imminente de Bruno Genesio, tout en évoquant le conflit opposant le club à Habib Beye, qu’il estime destiné à se régler devant la justice.

Bruno Genesio attendu dans les prochaines heures à l’OM

L’actualité de l’OM continue de s’accélérer. Mardi soir, le club marseillais a officialisé le départ de Habib Beye, dans un contexte marqué par plusieurs révélations faisant état de tensions entre le technicien et sa direction. Plusieurs médias ont notamment indiqué que l’ancien entraîneur rennais n’aurait pas respecté un accord conclu avec les précédents dirigeants, désormais absents de l’organigramme.

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Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a confirmé que l’arrivée de Bruno Genesio ne serait plus qu’une question d’heures. Le journaliste a expliqué que certains aspects administratifs et financiers avaient retardé l’annonce officielle. « Bruno Genesio sera annoncé demain (ce mercredi) dans un communiqué du club. L’attente a été motivée par les conditions dans lesquelles Genesio devait arriver. Le budget, etc. Tout s’est bien goupillé de ce côté-là. Genesio sera là demain. »

Cette déclaration confirme que le dossier de l’ancien entraîneur de Rennes est désormais en passe d’être finalisé, avec une communication officielle attendue rapidement de la part de l’Olympique de Marseille.

Daniel Riolo ne croit pas à la faute grave reprochée à Habib Beye

Au-delà de l’arrivée attendue de Bruno Genesio, Daniel Riolo s’est également exprimé sur la situation de Habib Beye. Selon le journaliste, la stratégie adoptée par l’OM pour mettre fin au contrat de son ancien entraîneur pourrait difficilement aboutir sur le plan juridique. « Pour Habib Beye, c’est un peu plus compliqué. Le club joue une partition étonnante, en essayant de lui coller une faute grave pour ne pas avoir à payer la fin de son contrat. On essaie de lui trouver des trucs, style en conférence de presse… Un résultat non atteint… Je n’y crois pas, ça ne peut pas tenir la route, ça ouvrirait une jurisprudence complètement folle. L’idée c’est que ça va se terminer au tribunal », a-t-il poursuivi.

Les déclarations de Daniel Riolo interviennent alors que le changement d’entraîneur occupe le devant de l’actualité de l’OM. Si le club a déjà confirmé le départ de Habib Beye, l’officialisation de Bruno Genesio apparaît désormais comme la prochaine étape attendue. En parallèle, le différend entre l’ancien technicien marseillais et la direction pourrait se poursuivre sur le terrain judiciaire, comme l’a indiqué le journaliste de RMC Sport.