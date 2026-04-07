OM : Daniel Riolo lâche, “c’est un type bizarre…”

Malgré ses statistiques solides, Mason Greenwood continue de diviser à Marseille. Après la défaite à Monaco, Daniel Riolo a pointé du doigt le comportement de l’attaquant anglais sur RMC, relançant le débat autour de son intégration au sein de l’OM.

Greenwood performant mais au cœur des débats

Depuis le début de saison, Mason Greenwood s’impose comme l’un des principaux atouts offensifs de l’Olympique de Marseille. Meilleur buteur du club, l’ailier anglais affiche des statistiques importantes en Ligue 1, confirmant son rôle central dans l’animation offensive.

Pourtant, la prestation collective aboutie de l’OM sur la pelouse de Monaco, malgré la défaite, a mis en lumière un paradoxe : l’équipe semble capable de produire du jeu sans forcément dépendre uniquement de son numéro offensif. Un constat qui alimente les discussions autour de l’équilibre collectif et de la place de Greenwood dans le système.

Daniel Riolo très critique sur RMC

Sur les ondes de RMC, le journaliste Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots au sujet de Mason Greenwood : « Un problème Greenwood à l’OM ? Décidément, le football a décidément beaucoup changé depuis que Mbappé a quitté le PSG puisque maintenant les individualités sont des problèmes, les bons joueurs sont des problèmes et il faut s’en séparer et il ne faut plus avoir d’individualités et de joueurs forts dans une équipe, c’est la nouvelle tendance. »

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Puis il a poursuivi avec une analyse plus directe : « C’est tout le contraire de Mbappé qui lui est toujours beaucoup aimé de ses coéquipiers, Greenwood c’est un souci si humainement ça ne colle pas au vu de ses attitudes. De toute façon, c’est un type bizarre, on le dit depuis le début. Il y a eu Lens, il y a eu hier (ndlr Monaco), si un entraîneur n’est pas capable de gérer ces problèmes là… parce que finalement, si tu as Greenwood et que l’équipe joue de cette façon parce que Greenwood fait ce qu’on lui demande, Marseille va le gagner le match. C’est une défaite de l’entraîneur si tu n’es pas écouté par ton joueur. S’il ne veut pas écouter, tu l’écartes ! »

Des propos forts qui remettent en question non seulement l’attitude de Mason Greenwood, mais aussi la gestion du vestiaire par l’entraîneur de l’OM. À ce stade, aucun élément officiel du club marseillais ne confirme des tensions internes, mais les sorties médiatiques de Daniel Riolo participent à installer un débat autour de la dynamique collective marseillaise.