OM : Daniel Riolo met en garde le trio Genesio, Lenrenzi, Richard

Au lendemain des conférences de presse de Bruno Genesio et Grégory Lorenzi, qui ont confirmé les contraintes économiques de l’OM, Daniel Riolo a livré son analyse dans l’After Foot sur RMC Sport. Pour l’éditorialiste, Marseille a les moyens et surtout se doit de rester compétitif en Ligue 1 malgré la cure d’austérité engagée par le club.

Riolo compare la situation de l’OM à celle de Lyon

Alors que Bruno Genesio et Grégory Lorenzi ont rappelé mercredi que l’OM devait composer avec d’importantes contraintes financières, Daniel Riolo estime que cette situation n’empêche pas le club de viser une bonne saison.

Sur RMC Sport, l’éditorialiste a établi un parallèle avec l’Olympique Lyonnais.

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« Dans un premier temps, tout le monde va manifester plutôt de l’inquiétude sachant qu’il n’y a plus d’oseille, mais il faut rappeler la situation de Lyon l’année dernière qui était pire que celle de l’OM d’un point de vue financier. Ils ont bricolé et ils ont fait une belle saison. »

« L’OM est largement capable de faire le Top 5 »

Pour Daniel Riolo, l’effectif dont disposera Bruno Genesio restera suffisamment compétitif, malgré les départs attendus durant le mercato.

« Je pense que l’OM est largement capable de faire Top 5 l’année prochaine avec ce qu’il va rester comme joueurs dans cet effectif, et pourquoi pas mieux même. »

Ces propos interviennent alors que le club a déjà enregistré plusieurs mouvements et poursuit son opération de réduction de la masse salariale.

Une pression qui restera forte

Daniel Riolo estime enfin que les objectifs sportifs de l’OM ne changeront pas malgré le contexte économique.

« De toute façon, même les supporters n’accepteront pas que l’OM soit hors du Top 5, même dans ce contexte. Il y aura toujours cette pression et ils auront raison. »

Lors de leurs prises de parole mercredi, Bruno Genesio et Grégory Lorenzi ont confirmé que l’OM devait trouver un équilibre entre ambitions sportives et impératifs financiers. Le directeur sportif a notamment rappelé que le club restait à l’écoute d’offres importantes pour certains joueurs tout en ayant l’objectif de bâtir un effectif compétitif pour la saison 2026-2027.