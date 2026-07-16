OM : La grosse mise au point de Lorenzi sur Benatia

Présent devant la presse ce mercredi, Grégory Lorenzi a clarifié la situation de Medhi Benatia. Le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille a assuré que son prédécesseur n’occupait désormais plus aucune fonction au sein du club, tout en confirmant avoir échangé avec lui lors de la transition.

« Medhi Benatia n’a plus de rôle au sein de l’OM »

Depuis plusieurs semaines, plusieurs rumeurs évoquaient une implication de Medhi Benatia dans certains dossiers du mercato malgré son départ de l’OM.

Interrogé sur le sujet, Grégory Lorenzi a démenti cette hypothèse.

« Medhi Benatia n’a pas du tout de rôle au sein de l’Olympique de Marseille, il n’est plus sous contrat. »

Le directeur sportif a expliqué que leur collaboration s’était limitée à la période de transition entre les deux dirigeants.

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Une passation sur les dossiers en cours

Lorenzi a néanmoins confirmé avoir travaillé avec son prédécesseur afin d’assurer la continuité sur plusieurs dossiers.

« Medhi a été directeur sportif ces derniers mois et Medhi avait forcément initié des sujets. Lorsque je suis arrivé, je les ai pris en cours et on a collaboré pour qu’il y ait une bonne passation entre tous ces sujets. »

Le nouveau responsable du secteur sportif a salué la disponibilité de Benatia durant cette période.

« Il a été normal qu’il puisse nous informer des choses qui sont arrivées par le passé pour qu’on ait les meilleures informations possibles afin qu’on puisse gérer au mieux les dossiers. »

« Aujourd’hui, il n’a plus de fonction »

Grégory Lorenzi a ensuite réaffirmé que cette collaboration était désormais terminée.

« Je ne confirme pas cette rumeur où Medhi aujourd’hui ferait encore partie de l’Olympique de Marseille. Il l’a été, il s’est mis à notre disposition pour faire la meilleure passation possible sur les dossiers en cours lorsqu’il était directeur sportif. Mais aujourd’hui il n’a plus de fonction ou de rôle au sein du club. »

Ces déclarations viennent mettre fin aux spéculations autour d’un éventuel rôle officieux de l’ancien directeur sportif dans le mercato marseillais.

Lorenzi confirme les contraintes financières de l’OM

Le nouveau directeur sportif est également revenu sur la stratégie du club pour ce mercato estival.

Il a rappelé que l’OM devait concilier ambitions sportives et impératifs économiques.

« En tant que directeur sportif, il faut trouver le meilleur équilibre, à la fois sportif et financier. Je ne vais pas vous dire qu’on n’écoutera pas des offres intéressantes pour des joueurs majeurs. Ce serait mentir. Ça ne veut pas dire que tout le monde partira mais nous sommes dans cette optique d’écouter des offres intéressantes pour entrer dans un équilibre financier primordial. Encore une fois, on est encadré par la DNCG, on a des contraintes. »

Une déclaration qui confirme la volonté de l’OM de rester à l’écoute du marché tout en respectant les engagements pris auprès de la DNCG.