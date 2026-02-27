OM : Daniel Riolo pointe un “cycle mortifère” et tacle l’ère Longoria

Dans l’émission After Foot, Daniel Riolo a livré une analyse sévère de la situation de l’Olympique de Marseille. Selon lui, le club s’enferme dans une fuite en avant dangereuse, alimentée par une obsession de la Ligue des champions et une instabilité chronique.

La crise marseillaise ne serait pas seulement sportive ou financière. Pour Daniel Riolo, elle serait d’abord structurelle et presque identitaire. Sur les ondes de RMC, le journaliste a dressé un constat sans détour sur la trajectoire récente du club.

« Le problème à l‘OM c’est que les gens pensent trop que le club est encore ce qu’il n’est pas ou ce qu’il n’est plus, explique ainsi Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport. Et il y a une espèce de course en avant qui est quelque part un peu mortifère. Tu investis sur des joueurs car il faut que tu ailles en Ligue des champions, et si tu n’arrives pas en Ligue des champions tu es mort… tu te retrouves à liquider les joueurs et tu fais constamment du brassage de joueurs. L’un des plus gros échecs de Longoria c’est aussi l’instabilité émotionnelle du club sous sa présidence. »

Une dépendance dangereuse à la Ligue des champions ?

Au cœur de l’analyse de Riolo : la dépendance aux revenus de la Ligue des champions. L’OM investirait massivement pour atteindre la C1, au risque de fragiliser son équilibre si l’objectif n’est pas atteint. En cas d’échec, le club serait contraint de vendre, alimentant un renouvellement permanent de l’effectif.

Ce cycle — investissements élevés, obligation de résultats immédiats, ventes en urgence — empêcherait selon lui toute construction durable.