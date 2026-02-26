Info Chrono
Mauvaise nouvelle pour l'OL, Un buteur visé, Sanction confirmée… Les 3 infos OM du 26/02/2026
OM Actualités

Mauvaise nouvelle pour l’OL, Un buteur visé, Sanction confirmée… Les 3 infos OM du 26/02/2026

Publié le - Mis à jour le

1 – OM – OL : Mauvaise nouvelle pour les lyonnais !

Le choc de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais se disputera sans public visiteur. Un arrêté du Ministère de l’Intérieur, publié au Journal officiel, interdit le déplacement des fans lyonnais pour cette rencontre jugée à risques.

Le gouvernement a tranché. Dimanche, l’Orange Vélodrome sera entièrement acquis à la cause marseillaise. Les supporters de l’OL ne pourront pas effectuer le déplacement, conformément à un arrêté officialisé à l’approche de cette affiche très attendue du championnat.

Cette mesure s’inscrit dans une politique désormais régulière concernant les matchs considérés comme sensibles en Ligue 1.

Un contexte sécuritaire sous haute vigilance

Ces dernières saisons, les autorités ont multiplié les interdictions de déplacement pour les rencontres impliquant l’OM, l’OL ou le Paris Saint-Germain. Les impératifs avancés concernent la sécurité publique et la mobilisation des forces de l’ordre.

Un précédent reste particulièrement marquant : les incidents de 2023, notamment le caillassage du bus lyonnais à Marseille, avaient entraîné un net durcissement des mesures préventives. Depuis, la doctrine privilégie la restriction totale des déplacements pour éviter tout risque de débordement.

2 – Mercato OM : la rumeur Jonathan David refait surface !

Parti de Ligue 1 l’été dernier, Jonathan David reste un dossier brûlant pour l’Olympique de Marseille. Après un passage compliqué à la Juventus FC, l’attaquant canadien pourrait changer d’air. L’OM aura-t-il une seconde chance ?

L’ombre de Jonathan David plane toujours sur la Ligue 1. Ancien buteur du LOSC Lille, le Canadien a quitté le championnat français l’été dernier pour rejoindre la Juventus. Un choix ambitieux, peut-être trop. Auteur de 7 buts toutes compétitions confondues, il peine à s’imposer chez les Bianconeri, où la concurrence est féroce. Résultat : après seulement une saison à Turin, un départ est déjà évoqué pour le prochain mercato estival.

Selon le média italien Blasting News, l’OM ferait partie des clubs attentifs à sa situation. Malgré les refus essuyés par le passé, la direction marseillaise garderait un œil sur le dossier. La Juventus serait prête à ouvrir la porte, mais le prix fixé – entre 35 et 40 millions d’euros – complique sérieusement l’opération.

Dans un contexte économique incertain, un tel investissement représenterait un pari majeur pour Marseille. D’autant qu’un plan d’austérité pourrait être enclenché après le départ de Pablo Longoria.

En alternative, l’OM suivrait également Lois Openda, lui aussi en difficulté à Turin et potentiellement plus accessible financièrement. Le mercato estival s’annonce stratégique sur la Canebière.

3 – Hojbjerg suspendu !

L’Olympique de Marseille devra composer sans Pierre-Émile Højbjerg lors de son prochain rendez-vous en Coupe de France. Réunie ce mercredi 25 février 2026, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a prononcé une suspension d’un match ferme à l’encontre du milieu marseillais.

Cette sanction fait suite à une accumulation de cartons jaunes. Elle prendra effet à compter du mardi 3 mars 2026. Concrètement, Højbjerg pourra disputer l’Olympico face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche en Ligue 1, mais sera suspendu pour le match de Coupe de France prévu mercredi prochain contre Toulouse.

Le Danois n’est pas le seul joueur concerné par cette vague de sanctions. Sofiane Diop (OGC Nice), Otavio Ataide et Ilan Kebbal (Paris FC) ont également écopé d’un match ferme pour accumulation d’avertissements.

Par ailleurs, la commission a sanctionné Yannick Cahuzac, adjoint du FC Lorient, d’un match ferme et d’un match avec sursis après son exclusion contre Nice. Enfin, en Ligue 2, le stade Marcel-Picot a été frappé d’un huis clos conservatoire après des incidents survenus lors de la rencontre entre Nancy et Grenoble.

La prochaine réunion de la commission est programmée le mercredi 4 mars à 18h00.

