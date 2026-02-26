Mauvaise nouvelle pour l’OL, Un buteur visé, Sanction confirmée… Les 3 infos OM du 26/02/2026

Le choc de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais se disputera sans public visiteur. Un arrêté du Ministère de l’Intérieur, publié au Journal officiel, interdit le déplacement des fans lyonnais pour cette rencontre jugée à risques.

Le gouvernement a tranché. Dimanche, l’Orange Vélodrome sera entièrement acquis à la cause marseillaise. Les supporters de l’OL ne pourront pas effectuer le déplacement, conformément à un arrêté officialisé à l’approche de cette affiche très attendue du championnat.

Cette mesure s’inscrit dans une politique désormais régulière concernant les matchs considérés comme sensibles en Ligue 1.

Un contexte sécuritaire sous haute vigilance

Ces dernières saisons, les autorités ont multiplié les interdictions de déplacement pour les rencontres impliquant l’OM, l’OL ou le Paris Saint-Germain. Les impératifs avancés concernent la sécurité publique et la mobilisation des forces de l’ordre.

Un précédent reste particulièrement marquant : les incidents de 2023, notamment le caillassage du bus lyonnais à Marseille, avaient entraîné un net durcissement des mesures préventives. Depuis, la doctrine privilégie la restriction totale des déplacements pour éviter tout risque de débordement.