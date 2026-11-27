Après les violences survenues au stade Vélodrome, Daniel Riolo estime qu’une exclusion de l’Olympique de Marseille de la Ligue Europa pourrait être envisagée. Cette position reste une hypothèse et aucune décision de l’UEFA n’est annoncée à ce stade.

Voir sur YouTube

L’Olympique de Marseille est au cœur d’une nouvelle polémique après les incidents survenus au stade Vélodrome↗. Le sujet a été évoqué dans l’After Foot sur RMC, où les intervenants ont condamné les actes de violence rapportés autour de l’enceinte marseillaise.

Daniel Riolo évoque l’exclusion de l’OM

Daniel Riolo a défendu une position particulièrement sévère concernant les suites possibles de cette affaire. D’après les éléments rapportés, le journaliste estime que la gravité des violences↗ doit conduire à mettre sur la table l’hypothèse d’une exclusion de l’OM de la Ligue Europa. Cette prise de position ne correspond pas à une sanction officiellement prononcée. Elle constitue une demande ou une hypothèse formulée dans le cadre du débat autour des incidents, alors que la direction de l’Olympique de Marseille pourrait désormais être confrontée à un dossier disciplinaire important.

L’UEFA n’a annoncé aucune décision

L’instance européenne dispose de plusieurs sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion d’un club de ses compétitions. Toutefois, les éléments disponibles ne font état d’aucune décision de l’UEFA concernant l’Olympique de Marseille. Une éventuelle exclusion de la Ligue Europa aurait des conséquences sportives et financières majeures pour le club phocéen. À ce stade, seul le débat autour↗ de la gravité des violences et de la réponse disciplinaire à apporter est établi.