OM – PSG : gros incident autour du Vélodrome, BFM Marseille annonce des poursuites !

La soirée du Classique entre l’OM et le PSG a également été marquée par un incident en marge de la rencontre. Un journaliste de BFM Marseille Provence aurait été agressé verbalement et physiquement alors qu’il réalisait un micro-trottoir sur le parvis du Stade Vélodrome. Le groupe RMC BFM a annoncé son intention d’engager des poursuites.

Un journaliste conduit aux urgences

Selon La Provence, le journaliste de BFM Marseille Provence intervenait sur le parvis du Vélodrome le 20 septembre lorsqu’il aurait été pris à partie.

Après cette agression, il aurait dû être conduit aux urgences afin de passer des examens. Le journaliste prévoit désormais de déposer plainte.

Le groupe RMC BFM a réagi dans un communiqué en dénonçant des :

« violences intolérables »

La direction a également annoncé qu’elle s’associerait à la démarche de son journaliste et engagerait « les poursuites judiciaires appropriées ».

« Ces actes n’entraveront pas la liberté d’informer »

Le groupe a également tenu à faire passer un message clair concernant le travail de ses équipes.

« Ces actes n’entraveront pas la liberté d’informer des journalistes de la rédaction qui continueront à assurer leurs missions. »

La section Provence de l’Union des journalistes de sport en France (UJSF) a elle aussi apporté son soutien au journaliste agressé et lui a adressé ses vœux de rétablissement.

Un épisode de plus autour d’un Classique très tendu

Cet incident vient s’ajouter à une soirée déjà marquée par une forte tension sportive et extra-sportive autour de OM – PSG.

Sans remettre en cause l’ensemble des supporters présents, ce type de comportement rappelle que les abords des grandes affiches restent également sous surveillance, notamment autour du Vélodrome.

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