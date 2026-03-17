OM : Daniel Riolo se questionne sur “l’explosion” cette saison !

Malgré une prestation peu spectaculaire, l’Olympique de Marseille a assuré l’essentiel face à Auxerre et profite du faux pas de Lyon pour conforter sa place sur le podium. Une situation sportive conforme aux objectifs, mais qui ne dissipe pas toutes les interrogations autour du projet marseillais.

Une victoire précieuse pour l’OM dans la course au podium

Le succès de l’Olympique de Marseille face à Auxerre permet au club phocéen de consolider sa troisième place en Ligue 1, un objectif clairement affiché en début de saison. Dans le même temps, le nul de Lyon renforce cette position, offrant un peu d’air aux Marseillais dans la course au podium.

Sur l’antenne de RMC, le journaliste Daniel Riolo a analysé cette situation avec lucidité : « J’étais devant le match de l’OM (face à Auxerre) et ce n‘était pas l’éclat’… mais cela se termine par la victoire de l’OM et en plus Lyon n’a pas gagné ce weekend. Du coup Marseille se retrouve 3e un plus confortablement et donc dans les clous de l’objectif de la saison. L’objectif sportif et financier est de terminer sur le podium… »

Une lecture purement comptable qui correspond aux attentes du club, notamment sur le plan économique avec une qualification potentielle en Ligue des champions.

Entre résultats et doutes sur le projet sportif

Mais au-delà des chiffres, Daniel Riolo met en avant une réalité plus contrastée. Il souligne les limites du contenu proposé par l’OM, ainsi que le décalage entre les ambitions et les performances globales de la saison. « La comptabilité cela ne fait pas forcément rêver les gens. Il y a beaucoup d’irrationnel dans le foot, de la passion de l’affect, de l’orgueil, de l’humiliation. Est-ce que terminer 3e on oubliera tout ? »

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Le journaliste interroge également les parcours en Ligue des champions et en Coupe de France, estimant que l’Olympique de Marseille pouvait viser davantage : « C’était quoi l’objectif en Ligue des Champions ? Sortir des poules ? L’OM devait faire comme Brest, Lille… Coupe de France il faut gagner ? »

Enfin, il met en lumière une instabilité structurelle persistante, évoquant l’avenir du projet sportif : « Si l’OM termine 3e, ça sera quand même bien car cela fera deux fois de suite. Mais entre temps le projet Longoria / Benatia / De Zerbi aura explosé car il n’en restera aucun des 3 et il faudra tout recommencer ! (…) L’écart entre l’explosion et ce qu’il s’est réellement passé c’est de la folie… »

Des propos qui illustrent le paradoxe marseillais : un club potentiellement dans les clous sportivement, mais toujours en quête de stabilité et de cohérence sur le long terme.