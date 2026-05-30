OM : Daniel Riolo tacle déjà le président Stéphane Richard !

La situation autour de Grégory Lorenzi continue d’alimenter les débats entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a vivement critiqué Stéphane Richard, futur président de l’OM, estimant que son attitude dans ce dossier manquait de respect envers le club azuréen.

Alors que l’Olympique de Marseille prépare sa nouvelle organisation dirigeante pour la saison à venir, le dossier Grégory Lorenzi reste au centre de l’actualité. Le directeur sportif de l’OGC Nice est visé par une plainte déposée par le président niçois Jean-Pierre Rivère, qui conteste les conditions de son départ vers le club marseillais.

Daniel Riolo pointe du doigt Stéphane Richard

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Dans l’émission After Foot sur RMC, Daniel Riolo a réagi aux déclarations de Jean-Pierre Rivère. Le journaliste a notamment ciblé Stéphane Richard, qui doit officiellement prendre la présidence de l’OM le 2 juillet prochain. « Si l’histoire Stéphane Richard commence avec un double contrat, et déjà une cagade sur le directeur sportif… Lui qui met à peine le nez dehors pour dire ‘on va retrouver le calme’… », a déclaré Daniel Riolo.

Le consultant a ensuite insisté sur le rôle joué par le futur dirigeant marseillais dans ce dossier sensible. « Que Stéphane Richard se soit à ce point avancé. Limite il a déjà commencé à travailler ! Il a donné une interview. Pardon, ce n’est pas respectueux pour Nice. C’est un premier faux pas. Ce n’est pas propre ! »

Ces propos interviennent dans un contexte tendu entre les deux clubs, alors que le transfert de Grégory Lorenzi vers l’Olympique de Marseille fait l’objet de discussions et de contestations.

Un dossier sensible pour la future direction de l’OM

L’arrivée de Stéphane Richard à la présidence de l’OM constitue l’un des changements majeurs de l’intersaison marseillaise. Cependant, la controverse autour de Grégory Lorenzi place déjà le futur dirigeant sous les projecteurs.

Pour l’heure, Stéphane Richard n’a pas encore pris officiellement ses fonctions. Son entrée en poste est prévue le 2 juillet. En parallèle, le différend entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille autour du recrutement de Grégory Lorenzi continue de susciter de nombreuses réactions dans le paysage du football français.