OM : Dans quel domaine va excercer Payet après sa carrière?

Ce samedi en conférence de presse, Dimitri Payet a annoncé qu’il avait prolongé son contrat avec l’OM jusqu’en 2024 avec un projet de reconversion. Mais dans quel domaine? Le journal L’Equipe croit savoir qu’il n’entraînera pas….

Après une conférence de presse autour des dispositifs COVID-19 et du stage au Portugal, l’Olympique de Marseille a fait une annonce particulière. En effet, Eyraud, Villas-Boas et Payet ont expliqué que le numéro 10 allait prolonger son contrat jusqu’en 2024 et qu’il projette une reconversion au club.

Marseillais à vie…

L’international français n’a pas dit dans quelle branche il souhaitait exercer mais il semblerait qu’un poste de recruteur ou dans la direction sportive l’intéresserait. En effet, ce dimanche dans son édition du jour, le journal L’Equipe nous informe que Dimitri Payet n’aurait pas l’intention d’entraîner.

Il se verrait plutôt à un poste dans la direction ou dans la cellule de recrutement. Le joueur a signifié qu’il voulait s’inscrire dans la durée à l’OM et qu’il souhaitait aider le projet à s’améliorer. Il a d’ailleurs posé avec un maillot « Marseillais à vie », ce qui accentue encore plus son envie de pérennité à l’Olympique de Marseille.

POUR VOIR OU REVOIR LA CONFERENCE DE PRESSE DE DIMITRI PAYET

