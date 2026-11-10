L’ambiance aurait radicalement changé dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille. Alors que la pression était particulièrement pesante sous l’ère Medhi Benatia et Roberto De Zerbi, Bruno Genesio aurait instauré un climat beaucoup plus serein. Dans L’Équipe, un proche d’un joueur marseillais raconte les différences entre les deux périodes. Une évolution qui pourrait contribuer au spectaculaire redressement de l’OM.

Cinq victoires consécutives en Ligue 1, un premier succès européen à Leverkusen et une quatrième place retrouvée : l’OM traverse sa meilleure période depuis le début de saison. Un redressement qui s’explique par les ajustements tactiques de Bruno Genesio, mais aussi, selon L’Équipe, par une transformation profonde de l’environnement de travail à la Commanderie.

Depuis les départs de Medhi Benatia et Roberto De Zerbi, le fonctionnement quotidien du groupe aurait sensiblement évolué. L’exigence sportive demeure, mais la pression exercée sur les joueurs serait moins pesante.

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« Si tu avais le malheur de sourire, Benatia te brûlait du regard »

Dans les colonnes de L’Équipe, un proche d’un joueur olympien décrit une atmosphère particulièrement tendue la saison dernière, notamment après les défaites.

« La saison dernière, après une défaite, c’était la fin du monde. Lors du dîner d’après-match, si tu avais le malheur de sourire, et que Medhi Benatia te captait, il te brûlait vif du regard. »

Un témoignage sévère sur le fonctionnement de l’ancienne direction sportive. Si Benatia avait cherché à rétablir une forte exigence à Marseille, cette pression permanente aurait également pesé sur certains joueurs.

Ce changement d’atmosphère avait déjà été évoqué durant l’été. Dès juillet, nous revenions sur les différences observées à la Commanderie depuis le départ de Benatia↗, notamment un environnement de travail plus calme et moins de tensions autour du groupe professionnel.

« Genesio a diffusé de la sérénité et de la confiance »

Selon le même témoignage rapporté par L’Équipe, l’arrivée de Bruno Genesio a marqué une rupture dans la gestion humaine du vestiaire.

« Avec Genesio, on est repartis sur une feuille blanche. Après la série de défaites en septembre, le coach a diffusé de la sérénité, de la confiance, et lui et les autres joueurs se sont toujours sentis protégés, sécurisés. »

Cette approche avait été annoncée dès la reprise estivale. Dans son premier message au vestiaire↗, Genesio avait notamment montré qu’il connaissait les difficultés vécues par les joueurs durant la saison précédente.

Une méthode qui n’exclut pas la fermeté. L’entraîneur marseillais a également su sanctionner certains comportements, à l’image de la mise à l’écart temporaire de Keyliane Abdallah, avant son retour décisif à Lens.

Malgré les résultats catastrophiques de septembre, Genesio a maintenu sa volonté de construire un collectif. Une démarche que Éric Di Meco avait déjà saluée en début de saison↗, estimant que le technicien avait raison de ne pas ajouter de pression inutile autour de son équipe.

Le contraste est aujourd’hui saisissant : avec un effectif moins étoffé et des moyens financiers réduits, l’OM retrouve des résultats que le groupe précédent n’avait pas réussi à obtenir durablement. Si le changement d’ambiance ne suffit pas à expliquer toutes les victoires, les témoignages recueillis par L’Équipe suggèrent que la sérénité retrouvée constitue l’un des leviers du redressement marseillais.