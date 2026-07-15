OM : le premier message fort de Bruno Genesio au vestiaire

À peine arrivé sur le banc de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio a tenu à faire passer un premier message à son groupe. Selon L’Équipe, le nouvel entraîneur olympien a choisi de miser sur l’écoute et l’apaisement pour lancer son mandat, après une saison 2025-2026 particulièrement éprouvante pour le vestiaire.

Un discours sobre mais clair

Bruno Genesio n’a pas souhaité marquer sa prise de fonctions par un long discours.

Selon L’Équipe, le technicien de 59 ans a préféré s’adresser simplement à ses joueurs lors de la reprise de l’entraînement, le 6 juillet.

Le quotidien explique que son premier message a été centré sur le vécu de l’effectif lors de la saison précédente.

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« Je sais ce que vous avez vécu »

Toujours selon L’Équipe, Bruno Genesio a expliqué à son groupe qu’il était conscient des difficultés rencontrées au cours de l’exercice 2025-2026.

Le nouvel entraîneur a insisté sur l’impact que cette saison avait pu avoir sur les joueurs, notamment sur le plan mental.

Son ambition est désormais de permettre au groupe de travailler dans un environnement plus serein.

Installer un climat de confiance

Selon L’Équipe, Bruno Genesio souhaite progressivement instaurer davantage de légèreté et de tranquillité dans le fonctionnement quotidien de son équipe.

Le quotidien indique que cette approche est déjà perceptible lors des premières séances d’entraînement et qu’elle est bien accueillie par les joueurs.

Le technicien entend ainsi poser les bases de son projet tout en sachant que l’effectif est encore amené à évoluer durant le mercato estival.

Une préparation qui se poursuit

Après une première semaine de travail à la Commanderie, l’OM va poursuivre sa préparation en Côte d’Ivoire.

Ce déplacement permettra à Bruno Genesio de continuer à transmettre ses principes de jeu et de renforcer la cohésion d’un groupe appelé à connaître plusieurs changements d’ici à la clôture du marché des transferts.