OM : De Bono donne des axes d’amélioration indispensables pour la deuxième saison De Zerbi

Alors que Roberto De Zerbi s’apprête à entamer sa deuxième saison consécutive sur le banc de l’Olympique de Marseille, un ancien joueur du club, désormais consultant pour Football Club de Marseille, dresse un constat lucide sur les lacunes à combler pour permettre à l’OM de franchir un cap. De la défense à l’efficacité tactique, en passant par la qualité des recrues, plusieurs chantiers attendent les dirigeants cet été.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, désormais consultant pour Football Club de Marseille, a livré son analyse sur les priorités du club phocéen pour le prochain mercato, alors que Roberto De Zerbi entamera sa deuxième saison consécutive sur le banc de l’OM.

« Déjà, on a besoin de défenseurs pour ce mercato car il faut améliorer cette défense. C’est la première des choses à faire », a-t-il déclaré. « Il faut des défenseurs avec une très bonne qualité de relance et qui peuvent casser des lignes, ce qui n’a pas été le cas cette année à part avec Balerdi. Cela a souvent été un jeu latéral de droite à gauche et de gauche à droite. Tactiquement, il faut aller plus vite vers l’avant. »

L’ancien Olympien met également en lumière le style offensif prôné par De Zerbi : « Avec De Zerbi, on est capable de marquer 5 buts mais d’en prendre 4. C’est bien pour le spectacle, mais ce serait bien d’être un peu plus tranquille dans la gestion des matchs. »

Enfin, le consultant évoque la nécessité de renforcer l’effectif : « Sur la qualité des joueurs à recruter, il y a aussi des axes d’amélioration. »

Autant de pistes à explorer pour l’OM, qui devra se montrer ambitieux et efficace pour espérer jouer les premiers rôles la saison prochaine.

