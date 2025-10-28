OM : De Bono lance un message fort à De Zerbi et ses joueurs !

L’Olympique de Marseille traverse une période où les mots d’encouragement ne suffisent plus. Alors que Roberto De Zerbi tente de maintenir la confiance au sein de son groupe, l’ancien joueur Jean-Charles De Bono a livré une analyse lucide sur les ondes de FCMarseille. Pour lui, le message positif doit s’accompagner d’une réalité sportive plus solide : celle des résultats.

Garder la tête haute, mais surtout les trois points

Dans une déclaration pleine de franchise, l’ancien milieu de terrain marseillais a résumé le dilemme actuel de l’OM : « C’est bien de tenir des propos positifs en disant aux joueurs : on a confiance en vous. C’est bien de garder la tête haute et de se concentrer sur le prochain match. Mais si tu perds des matches, c’est que tu as des défaillances quelque part. Il vaut mieux mal jouer et gagner. »

La réaction de @charles_debono aux déclarations positives de De Zerbi et Benatia après la défaites à Lens L’intégralité de l’émission à retrouver ici: https://t.co/zRZh14Osux pic.twitter.com/IPLq0lVPkF — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 28, 2025

Une phrase qui résonne particulièrement après plusieurs rencontres où les Phocéens ont laissé filer des points malgré une domination territoriale ou un contenu de jeu intéressant. Pour De Bono, le constat est clair : l’OM doit apprendre à tenir un résultat. « Il faut savoir garder un résultat, on ne le fait pas assez bien. On peut être moins bon, être moins efficace, mais quand tu mènes au score tu dois garder ce résultat positif. Il faut rester positif mais il va falloir avoir d’autres résultats… »

Un message fort pour De Zerbi et son vestiaire

Ce discours sonne comme un rappel à l’ordre pour une équipe souvent louée pour son engagement mais trop friable dans la gestion de ses matches. De Bono appelle à un équilibre entre le discours motivant de De Zerbi et une exigence de performance concrète.

Dans une saison encore longue, l’OM doit désormais transformer ses bonnes intentions en points. Les supporters, eux, attendent moins des promesses que des victoires, condition indispensable pour retrouver la place que le club mérite en haut du classement.