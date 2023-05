OM : De Bono prend la défense de Clauss

Dans DFM, Jean-Charles De Bono est revenu sur la saison de Jonathan Clauss à Marseille. L’ancien joueur de l’OM loue le mental de l’ancien lensois qui a dû faire face à beaucoup de déception cette saison. Arrivé à Marseille cet été en provenance de Lens, Jonathan Clauss ‘est rapidement acclimaté à son nouvel environnement. Le latéral de 30 ans s’est montré très prometteur en début de saison avant de connaître un coupde mou lors du premier trimestre 2023. Il retrouve des couleurs depuis son repositionnement dans le couloir gauche de la défense marseillaise. L’ancien lensois va être revalorisé par la direction marseillaise.

Clauss a des qualités, c’est indéniable Dans DFM, Jean-Charles De Bono loue les qualités du défenseur français et estime qu’il mérite d’être revalorisé par le club : « Si on te propose une augmentation de salaire, généralement tu as une prolongation de contrat derrière. Même s’il y a de la maladresse, quand tu vois ce qu’il a fait lors de sa dernière saison avec Lens et en première partie de saison avec l’OM, il a de la qualité, c’est indéniable. C’est un vrai footballeur. Il a pris un gros coup de massue derrière la tête avec l’Équipe de France, ça ne l’a pas arrangé. Il n’y avait pas de latéral droit de métier à la Coupe du Monde. Ce sont les choix de Deschamps mais il aurait dû y être. »

On lui accorde beaucoup trop de crédit

Dans Débat Foot Marseille, Ludovic Leccese estimait que l’ancien lensois n’est plus au niveau : « La prestation de Clauss est indigeste. On a beaucoup critiqué Tavares, mais Clauss mérite qu’on s’attarde sur lui. Ce soit, les trois centres qu’il fait, c’est inadmissible. Il passe de Lens à Marseille, sa vie change mais on lui donne beaucoup trop de crédit. Je préfère mettre Chancel Mbemba et décaler Kolasinac à gauche. Clauss n’est plus au niveau. Il a fait quelques bons matchs en début de saison mais c’est tout. Dès qu’il n’a pas été pris pour la Coupe du monde, ça a été fini. J’étais au stade de France pour le match contre l’Autriche, j’ai bien vu que Clauss n’avait pas le niveau international. Il a failli nous coûter la victoire ce soir. Si on perd, c’est lui le responsable. »