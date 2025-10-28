OM : De la patience pour Arthur Vermeeren !

Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille, Arthur Vermeeren suscite déjà beaucoup d’attention. Le jeune milieu belge, recruté pour renforcer le cœur du jeu marseillais, a connu des débuts discrets mais prometteurs. Invité sur le plateau de Débat Foot Marseille sur FCMarseille, Yacine Youssfi a livré une analyse lucide sur les premières prestations du joueur formé à l’Antwerp.

« Vermeeren assure la base, c’est l’aspect défensif »

Face aux interrogations sur le rendement du milieu de terrain, Yacine Youssfi a tenu à tempérer les attentes, rappelant que le joueur est encore en phase d’adaptation. « Vermeeren il a peu de temps de jeu avec ses coéquipiers. Déjà il assure la base, c’est l’aspect défensif ! Il a une très bonne lecture du jeu, il se place bien, il est bon dans les duels. Après c’est sur la prise de risque offensif… On sent qu’il n’est pas encore connecté avec ses partenaires. Il ne donne pas encore le ballon dans le bon tempo. Il vient d’arriver et il ne connait pas encore ses partenaires. »

Une analyse qui met en avant la maturité tactique du joueur malgré son jeune âge. À seulement 19 ans, Vermeeren impressionne déjà par sa lecture du jeu et sa capacité à fermer les espaces. Mais comme le souligne Youssfi, le déficit d’automatismes avec ses nouveaux coéquipiers limite encore son influence dans la construction offensive.

Une adaptation progressive à l’exigence marseillaise

Sous la direction de Roberto De Zerbi, l’OM cherche à développer un jeu de possession exigeant, basé sur la précision et la mobilité. Dans ce contexte, Vermeeren devra apprendre à ajuster ses transmissions et à trouver plus rapidement le bon tempo. Les observateurs saluent déjà sa rigueur et son intelligence défensive, des qualités précieuses pour s’imposer durablement dans l’entrejeu marseillais.

🗣️ Il faut que #Vermeeren soit un peu plus dans le duel#DeZerbi : “Pourquoi je sors Vermeeren contre le Sporting? Ce sera un des meilleurs joueurs d’Europe mais c’est encore insuffisant. Il faut qu’il soit un peu plus dans le duel. On travaille dans ce sens.” #OM #OMSCO pic.twitter.com/876Z3CvXs7 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 28, 2025



Encore en rodage, Arthur Vermeeren bénéficie du soutien du staff et des supporters, conscients que le talent du jeune Belge ne demande qu’à éclore. À terme, son intégration réussie pourrait être l’une des clés de la stabilité du milieu de terrain olympien.