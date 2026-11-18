Longtemps dans l’ombre de Gerónimo Rulli à l’Olympique de Marseille, Jeffrey de Lange a accepté de revenir sur cette période. Le gardien néerlandais explique comment cette concurrence a nourri son envie de devenir titulaire et comment il s’adapte désormais à son nouveau statut.

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Arrivé à Marseille en provenance d’un petit club néerlandais, Jeffrey↗ de Lange a découvert un environnement très différent de celui qu’il connaissait. Face à un Gerónimo Rulli qui donnait satisfaction, le portier a d’abord dû patienter, observer et progresser. Après une première saison consacrée à l’apprentissage, il a obtenu davantage de temps de jeu lors de son deuxième exercice, une évolution qui a renforcé son ambition.

De Lange a transformé sa frustration en motivation

Dans des propos accordés à l’AFP, le gardien de l’OM explique que ses premières années ont été consacrées à l’observation de son concurrent. Le temps de jeu supplémentaire obtenu lors de sa deuxième saison lui a toutefois fait comprendre qu’il souhaitait s’installer durablement dans le but.

« J’arrivais d’un petit club néerlandais et Marseille était un changement énorme. En plus, « Gero » était au top. Donc, je devais d’abord apprendre, observer, grandir. La deuxième saison, j’ai joué plus et c’est là que tu te dis : « OK, je veux ça chaque semaine ». »

De Lange↗ reconnaît avoir ressenti une forme de frustration, mais assure l’avoir utilisée comme un moteur. Cet été, il a donc fait savoir à sa direction qu’une nouvelle saison comme doublure ne correspondrait pas à ses objectifs personnels ni à ceux du club.

« J’étais heureux de jouer, mais il y avait un peu de frustration, que j’ai transformée en quelque chose de positif. Mais j’avais faim de plus et cet été, j’ai dit au club que je devais jouer. Trois ans sur le banc, ça n’aurait été bon ni pour moi, ni pour l’OM. »

Le nouveau numéro 1 veut retrouver du rythme

Désormais installé dans la peau du numéro↗ 1, le Néerlandais affirme s’être toujours senti prêt à assumer cette responsabilité. Il souligne néanmoins qu’un gardien doit enchaîner les rencontres pour retrouver ses repères, y compris sur le plan tactique, et explique avoir abordé cette transition avec calme.