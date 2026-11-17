Désormais gardien titulaire de l’OM après deux années passées dans l’ombre de Geronimo Rulli, Jeffrey De Lange assure s’être toujours senti prêt pour ce rôle. Dans un entretien avec l’AFP publié par La Provence, le Néerlandais revient sur son adaptation, ses progrès récents et les critiques reçues en début de saison.

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Arrivé à Marseille en provenance d’un club néerlandais, Jeffrey↗ De Lange a d’abord dû patienter derrière Geronimo Rulli, qu’il décrit comme étant « au top ». Après une deuxième saison durant laquelle il a davantage joué, le gardien a demandé à obtenir un rôle plus important cet été. L’OM reste par ailleurs sur cinq victoires consécutives, une dynamique qui permet au groupe de croire à une qualification européenne sans fixer publiquement d’objectif précis.

Jeffrey De Lange assume son nouveau statut à l’OM

Le portier néerlandais explique que ses deux années comme doublure lui ont permis d’apprendre et d’observer. Il reconnaît toutefois avoir ressenti de la frustration, transformée selon lui en motivation pour obtenir du temps de jeu chaque semaine. Pour lui, rester trois saisons supplémentaires sur le banc n’aurait été bénéfique ni pour sa progression ni pour le club.

« Je me suis toujours senti prêt. Mais un gardien a besoin de rythme et de repères, même au plan tactique. »

De Lange↗ estime que l’enchaînement des matchs l’a progressivement aidé à prendre ses marques. Il cite également les conseils de Nicolas Dehon, l’entraîneur des gardiens de l’OM, qui l’incitait à avancer calmement, étape par étape.

Le gardien reconnaît des axes de progression

Après avoir été critiqué, Jeffrey↗ De Lange assure accepter les remarques lorsqu’elles reposent sur une analyse sérieuse. Il identifie lui-même plusieurs domaines dans lesquels il peut progresser, notamment les duels en un contre un, les ballons aériens et la gestion de la profondeur, un aspect important dans une équipe qui cherche à presser haut.

« Donc oui, je peux m’améliorer sur les un-contre-un, les ballons hauts, partout… »

Le Néerlandais estime que ses performances contre le Bayer Leverkusen et Lens ont aussi été favorisées par une dynamique collective plus positive. Selon lui, les défenseurs lui accordent davantage de confiance lorsque les résultats suivent, tandis que les progrès défensifs facilitent également ses interventions sur les centres.

Un objectif avec les Pays-Bas

Jeffrey De Lange met en avant ses réflexes, ses mains et son jeu aérien, tout en rappelant l’importance du jeu au pied pour un gardien moderne. Formé à l’Ajax dès l’âge de sept ans, il explique y avoir été habitué très tôt à jouer au pied, y compris lors de séances où il devait évoluer comme un joueur de champ. Le gardien de l’OM assume enfin son ambition internationale. Il sait que la concurrence est forte avec les Pays-Bas, mais considère qu’évoluer dans un club comme Marseille doit lui permettre d’être observé par la sélection.