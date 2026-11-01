Jeffrey De Lange a tenu un rôle majeur dans la victoire de l’OM contre Toulouse (2-0), dimanche au Vélodrome. Le gardien néerlandais a multiplié les interventions pour préserver l’avance marseillaise, notamment après la pause.

Voir sur YouTube

L’OM avait pris une avance confortable avant même la demi-heure de jeu. Servi par Amine Gouiri, Amine Harit a ouvert le score dès le début de la rencontre, puis l’attaquant algérien a doublé la mise à la 25e minute sur une transmission de Paixão. Ce départ réussi n’a pourtant pas empêché Toulouse de se créer des occasions. De Lange a dû s’employer devant Jörgensen, puis Russell-Rowe, tandis qu’Egan-Riley intervenait également devant sa ligne. Entre-temps, Emerson avait cédé sa place à Ulisses Garcia sur blessure.

Après la pause, le gardien a de nouveau été sollicité par Russell-Rowe, avant de répondre aux tentatives de Casseres et de Jörgensen. Marseille ne parvenait plus à conserver aussi longtemps le ballon et subissait davantage. Deux réalisations toulousaines ont été annulées pour hors-jeu dans la dernière partie du match. Malgré cette pression et les changements effectués par Bruno Genesio, le score n’a plus bougé : les Marseillais ont conservé leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.

À lire aussi : Le compte rendu de la victoire de l’OM contre Toulouse↗

À lire aussi : Genesio revient sur les difficultés de la seconde période↗

À lire aussi : Les premières informations sur la sortie d’Emerson↗

La note FCM de Jeffrey De Lange : 8/10

Son appréciation

Une soirée de référence pour De Lange. Ses placements et ses interventions face à plusieurs attaquants toulousains ont permis à l’OM de conserver son avance lorsque la rencontre est devenue plus difficile. Il a répondu aussi bien avant la pause qu’au retour des vestiaires, sans perdre sa vigilance. Les deux actions annulées pour hors-jeu rappellent que Toulouse a encore trouvé des ouvertures, mais elles n’effacent pas le poids des arrêts du gardien dans ce succès.

Les notes des médias