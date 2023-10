OM : De nouvelles informations concernant Mehdi Benatia !

Comme annoncé par FCM ce mercredi, Mehdi Benatia devrait remplacer Javier Ribalta. Walid Acherchour a donné ses informations sur RMC dans l’After le soir même.

Ce mercredi, des rumeurs affirmaient que Javier Ribalta devait quitter son poste de l’Olympique de Marseille. Pour le remplacer, La Provence évoquait le nom de Mehdi Benatia dans une short list. D’après les informations de Football Club de Marseille l’ancien olympien dispose d’une offre de l’OM qu’il est disposé à accepter même si certains détails étaient encore à régler hier (mercredi). A moins d’un coup de théâtre de dernière minute il sera le successeur de Ribalta et devrait prendre son poste à la fin de la trêve internationale.

Ce mercredi soir dans l’After sur RMC, Walid Acherchour a évoqué ce dossier en apportant des précisions. Le journaliste aurait contacté l’entourage de l’ancien international marocain et affirme qu’il est très emballé par ce projet marseillais.

Il y a une véritable offre de Longoria, qui date des derniers jours. Benatia est emballé par le défi et le projet, mais il se laisse un temps de réflexion avec sa famille. Parce que prendre un poste pareil ça demande un changement de vie. La famille a une importance dans ce choix. Il vit au Qatar (…) S’il décide de dire oui à Pablo Longoria pour cette mission, bien évidemment qu’il arrêterait toutes fonctions avec sa boîte d’agent . Il est emballé. Mehdi Benatia a aussi eu des touches avec d’autres clubs. Il a un gros carnet d’adresses, il a connu Longoria à la Juventus, avec Paratici notamment (…) C’est un défi qui peut être risqué, mais qui est alléchant pour lui. On est totalement dans le même profil que Bodmer. Bousillé de foot, il a une bonne image avec les joueurs ou les clubs dans lesquels il est passé. Il a un véritable réseau, européen, africain. Il connaît très bien le contexte marseillais .

Le club annonce le départ de Ribalta

« L’Olympique de Marseille fait évoluer son organisation.

A la suite d’échanges constructifs survenus récemment au sein du club, et en coordination étroite avec le Conseil de Surveillance et Frank McCourt, qui a réaffirmé son engagement, sa confiance, et son attachement envers le club, l’Olympique de Marseille annonce une évolution de son organisation interne et notamment de son Directoire.

Présidé par Pablo Longoria et composé jusqu’à ce jour de quatre membres, le Directoire poursuivra sa mission de transformation en profondeur du club sans la contribution de Javier Ribalta que l’Olympique de Marseille tient particulièrement à remercier pour son implication et professionnalisme tout au long de son aventure olympienne.

Toujours aux côtés du Président, Pablo Longoria, Pedro Iriondo continuera d’exercer son rôle de membre du Directoire en charge de la Stratégie et du Développement.

De même, Stéphane Tessier, également membre du Directoire, sera en charge de la Direction générale de l’Olympique de Marseille avec notamment sous sa responsabilité cinq pôles clés à savoir les Opérations, le Business, l’Administratif et Finance, la Communication et le Sportif. Ce dernier pôle sera renforcé en temps voulu, une fois que le Directoire aura arrêté son choix sur le profil idoine. »