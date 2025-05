OM : De Zerbgi lâche, “j’ai fumé 5 ou 6 cigarettes de plus et je suis passé à autre chose”

Interrogé ce vendredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a fait part de son incompréhension quant à l’absence de deux de ses joueurs parmi les meilleurs du championnat. Si le technicien italien n’a exprimé aucune frustration de ne pas figurer parmi les cinq entraîneurs nommés pour les trophées UNFP, il a toutefois pointé du doigt l’oubli de Rabiot et Greenwood dans la liste des meilleurs joueurs de Ligue 1.

“Ces cinq entraineurs nommés, ce sont des grands entraîneurs ! Il n’y a pas de jalousie. Ce qui m’agace, c’est de ne pas voir Rabiot et Greenwood dans les meilleurs joueurs du championnat. C’est énervant, j’ai fumé 5 ou 6 cigarettes de plus et je suis passé à autre chose“, a-t-il déclaré.

A lire : Mercato OM : Ce défenseur argentin “aimerait jouer” à Marseille…

Rabiot et Greenwood ignorés

🎙️ “C’est énervant, j’ai fumé 5 ou 6 cigarettes de plus et je suis passé à autre chose”#DeZerbi : “Ces cinq entraineurs nommés, ce sont des grands entraîneurs ! Il n’y a pas de jalousie. Ce qui m’agace, c’est de ne pas voir Rabiot et Greenwood dans les meilleurs joueurs du… pic.twitter.com/i8KeXIKKbq — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 9, 2025

Pour De Zerbi, l’absence de ses deux joueurs phares est difficile à justifier. Adrien Rabiot, auteur d’une saison solide au milieu de terrain, s’est imposé comme un leader technique de l’OM, tandis que Mason Greenwood continue de briller avec des performances remarquables devant le but.

Malgré leurs contributions évidentes, aucun des deux n’a été retenu dans la sélection des meilleurs joueurs du championnat, une décision qui semble incompréhensible pour leur entraîneur. En attendant la suite des événements, De Zerbi préfère désormais se concentrer sur les prochains matchs cruciaux de son équipe.