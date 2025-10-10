OM : De Zerbi a “tout dit et son contraire”

L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Éric Di Meco, n’a pas mâché ses mots après les propos récents de Roberto De Zerbi dans le Corriere dello Sera. L’entraîneur de l’OM est revenu sur le fameux clash de Rennes, à l’origine des départs d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe, en des termes qui ont suscité la surprise chez le consultant de RMC.

« Moi, je n’avais jamais vu ça et je viens de la rue. Mais ça nous a fait du bien, car le club a choisi de se passer de Rabiot, qui n’a pas voulu faire un pas en arrière », a expliqué De Zerbi au quotidien italien.

Des propos directs qui n’ont pas manqué de faire réagir Di Meco :

« Je suis étonné de la déclaration. Je trouve ça moyen. Le problème, c’est que De Zerbi, dans cette histoire, il a tout dit et son contraire », a lancé l’ancien latéral marseillais sur RMC.

Di Meco : « Ça ne le grandit pas, ça ne le valorise pas »

Pour Éric Di Meco, la communication de Roberto De Zerbi manque de cohérence. L’ancien international français rappelle qu’après la rencontre face au Paris FC, l’entraîneur avait laissé la porte ouverte à un retour d’Adrien Rabiot :

« Il avait dit qu’il voulait réparer les choses, et aujourd’hui il nous dit que finalement c’est une bonne nouvelle pour l’OM et que l’OM est meilleur sans Rabiot », souligne Di Meco.

Le consultant marseillais va plus loin dans sa critique :

« Ce qui est terrible dans cette histoire, c’est que ça vient après une intersaison où Rabiot est présenté comme le joueur idéal pour un coach et pour une institution », avant de conclure :

« De Zerbi n’avait pas besoin de faire cette sortie, ça ne le grandit pas, ça ne le valorise pas, parce que tu dois être plus grand que ça. En plus, Rabiot ne dit rien de terrible. Je ne comprends pas pourquoi il répond pour dire ça, alors qu’il y a trois mois, il disait que Rabiot était comme son fils. C’est bizarre. Et puis maintenant, on s’en fout. »

Ces déclarations marquent une nouvelle étape dans la relation tendue entre De Zerbi et Rabiot, un épisode que beaucoup espéraient clos. Pour Di Meco, cette prise de parole du coach marseillais tombe mal et risque de relancer une polémique dont l’OM se serait bien passé, alors que le club cherche avant tout à retrouver de la stabilité sur et en dehors du terrain.