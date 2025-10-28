OM : De Zerbi balance, “ce sont des gens qui n’aiment pas l’OM, qui sont contre nous””

Roberto De Zerbi a pris la parole ce mardi au centre Robert Louis-Dreyfus, bien décidé à calmer les esprits après une semaine agitée pour l’Olympique de Marseille. Battu par le Sporting Portugal en Ligue Europa puis par Lens en Ligue 1, l’OM traverse une période délicate, marquée par des critiques et plusieurs polémiques. L’entraîneur italien, fidèle à son franc-parler, a tenu à défendre son groupe et son club.

De Zerbi monte au créneau après deux défaites

« On a l’obligation de gagner les matchs. Avant même de gagner, il faut bien se comporter. Je pense qu’on fait les choses de la bonne manière. Dans les deux derniers matchs, on a eu des manques dans la concrétisation, dans certains duels où on a manqué un peu de méchanceté. On a commis des erreurs : la simulation d’Emerson, le pénalty concédé par Pavard. J’ai un peu d’expérience à l’OM et je ne me fais pas engloutir par les polémiques. On veut gagner les six prochains matchs. On n’est pas invincibles mais je suis content de mon équipe, de mes dirigeants. Il y a un peu trop de blessés, mais ça arrive. »

A lire : Ex OM : Bientôt 40 ans, mais Gignac marque encore !

L’Italien a ainsi reconnu les faiblesses récentes de son équipe, tout en rappelant son attachement à un certain état d’esprit et à la cohésion interne.

ça me fait rire toutes ces polémiques

Face aux critiques venues de l’extérieur, De Zerbi s’est montré ferme. Pour lui, les débats incessants autour de certains joueurs, comme Emerson ou Pavard, relèvent d’une volonté de nuire au club. « À Marseille, ça me fait rire toutes ces polémiques. Ce sont des gens qui n’aiment pas l’OM, qui sont contre nous. Polémique contre Pavard, contre Emerson, contre le club… Je pense que les choses se passent bien. Les deux derniers matches agacent mais ce sont des choses qui arrivent. »

🗣️ Je ne me fais pas engloutir par les polémiques. On veut gagner les six prochains matchs#DeZerbi : “On a l’obligation de gagner les matchs. Avant même de gagner, il faut bien se comporter. Je pense qu’on fait les choses de la bonne manière. Dans les deux derniers matchs, on a… pic.twitter.com/iOVgReRtKC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 28, 2025

En s’exprimant ainsi, le technicien a voulu recentrer le discours autour du terrain et de la progression collective. Malgré les blessures et les défaites récentes, il garde confiance : l’OM vise une réaction rapide et veut relancer une dynamique positive dès le prochain match.

Avec ce message, Roberto De Zerbi a clairement tracé la ligne : ignorer les polémiques, rester unis et retrouver la victoire pour faire taire les critiques.