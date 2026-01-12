OM : De Zerbi confirme au moins 3 absents face à Bayeux !

À la veille du déplacement de l’OM à Caen pour affronter Bayeux mardi en Coupe de France, Roberto De Zerbi a livré plusieurs enseignements importants en conférence de presse concernant la composition de son groupe. Entre gestion physique, absences contraintes et choix assumés, l’entraîneur marseillais a détaillé sa stratégie pour aborder ce rendez-vous sans sous-estimer l’adversaire.

Déjà privé de Vermeeren, suspendu, et d’Aguerd, actuellement engagé à la CAN, le technicien italien a confirmé une absence supplémentaire de poids : celle de Pierre-Emerick Aubameyang. Un choix qui n’est pas lié à un problème physique, mais à une volonté claire de préserver son attaquant. “Aubameyang, je lui ai donné 3-4 jours pour qu’il puisse recharger les batteries. On a suffisamment d’attaquants pour se passer de lui.” Une décision assumée par De Zerbi, qui insiste sur la profondeur offensive de son effectif.

Aubameyang au repos, Aguerd à la CAN, Vermeeren suspendu…

Dans un calendrier chargé et exigeant, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille privilégie la gestion humaine et mentale. Après l’intensité du Trophée des Champions et des dernières échéances, l’objectif est d’éviter l’usure prématurée de ses cadres. Le message est clair : la Coupe de France sera abordée avec sérieux, mais sans prendre de risques inutiles.

Autre annonce notable, celle concernant le poste de gardien. De Lange sera titulaire face à Bayeux, une opportunité pour le portier de se montrer dans une compétition souvent propice à la rotation. “Demain, c’est De Lange qui joue.” Un choix qui ne remet toutefois pas en cause le statut de Gerónimo Rulli, régulièrement performant depuis son arrivée sur la Canebière.

De Lange titulaire, Kondogbia sur le banc ?

De Zerbi a d’ailleurs tenu à souligner l’importance et la régularité de l’international argentin. “Concernant Rulli, je suis toujours content de lui. Il a fait 18 mois formidables à Marseille. C’est un privilège d’avoir un joueur comme lui.” Une déclaration forte, qui témoigne de la confiance totale accordée à son gardien numéro un, malgré cette rotation ponctuelle.

Dans un contexte où chaque match peut être piégeux, surtout en Coupe de France, Roberto De Zerbi affiche une ligne directrice claire : confiance dans son groupe, gestion intelligente des temps de jeu et ambition intacte, quelle que soit l’affiche.