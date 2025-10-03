OM : De Zerbi confirme trois absents et une incertitude avant Metz !

Avant le déplacement de l’OM à Metz ce week-end, Roberto De Zerbi a fait le point sur l’état de son groupe en conférence de presse ce vendredi. L’entraîneur marseillais a confirmé trois absences certaines et une incertitude concernant un cadre défensif, tout en insistant sur l’importance de la gestion de l’effectif dans cette période intense.

De Zerbi fait le point sur son groupe

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a reconnu que son équipe commençait à ressentir la fatigue après une série de rencontres rapprochées, mais il a tenu à rassurer sur la disponibilité de la majorité de ses joueurs : « L’équipe se sent bien, un peu fatiguée évidemment car les matchs s’enchaînent. J’essaie de comprendre dans quelle condition se trouve Balerdi. Il a fait le premier entraînement avec nous aujourd’hui. Pour le reste, tous les autres joueurs sont disponibles à part, sa blessure est le seul aspect négatif de cette période. »

Le technicien italien a ainsi confirmé que Balerdi restait incertain, tandis que Traoré et Kondogbia sont forfaits et ne reviendront qu’après la trêve internationale. À cela s’ajoute une autre absence actée, portant à trois le nombre de joueurs indisponibles pour ce déplacement crucial.



Concernant la gestion de ses titulaires, De Zerbi a justifié ses choix : « On ne peut pas perdre de joueur, le turnover que je fais c’est pour donner le juste temps de jeu, ne pas les surcharger ni prendre de risque et aussi mettre les meilleurs joueurs que je pense pour la rencontre donnée. »

Balerdi incertain, Medina, Traoré et Kondogbia forfaits !

🗣️ Contre l’Ajax, #Balerdi aurait dû jouer mais il n’était pas à 100% après Strasbourg#DeZerbi : “On essaie de faire le moins d’erreurs possibles. Contre l’Ajax, Balerdi aurait dû jouer mais il n’était pas à 100% après Strasbourg. Le médecin m’a dit qu’il aurait pu jouer mais… pic.twitter.com/bIDn3J0eLY — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 3, 2025



L’entraîneur phocéen a également rappelé l’importance du calendrier qui attend son équipe après la trêve, avec des rendez-vous capitaux aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue des champions : « J’espère récupérer Traoré et Kondogbia après la trêve. Le mois d’octobre est un mois très important. On a Le Havre, Lens, Angers à domicile, on se déplace à Auxerre où l’an dernier ils nous ont fait saigner. Des matchs très difficiles. »

De Zerbi insiste sur la nécessité d’avoir un effectif au complet pour maintenir la dynamique positive actuelle au Vélodrome et aborder sereinement les prochaines échéances européennes : « Tous les joueurs doivent être prêts à jouer ces matchs. Dès le matin du match, il faut qu’on soit prêts et heureux de jouer à ce rythme car on joue en Ligue des champions. »

En attendant, l’OM se déplace à Metz avec un groupe diminué mais toujours ambitieux, dans l’objectif de poursuivre sa série en championnat et de rester solidement placé dans le haut du classement.