OM : De Zerbi donne des précisions sur son groupe (spoiler : il va devoir bricoler)

À la veille du déplacement de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de l’AS Monaco pour la 29e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a évoqué ce vendredi en conférence de presse l’état de son groupe. Plusieurs incertitudes pèsent sur l’effectif marseillais, entre retours précipités et blessures persistantes.

Parmi les éléments offensifs, Amine Gouiri est de retour et pourra participer à la rencontre. L’attaquant, blessé récemment, a repris l’entraînement mais sa capacité à tenir toute la rencontre reste en question. « Gouiri peut jouer dès le début du match ou une partie, il faudra décider. On l’a récupéré hier, il ne devait même pas être présent. L’équipe médicale a réussi à me le rendre mais ça sera difficile qu’il fasse tout le match », a indiqué De Zerbi.

Même situation pour Pierre-Emile Højbjerg, également de retour mais pas encore à 100 %. « C’est la même chose pour Hojbjerg », a précisé l’entraîneur italien, sans donner davantage de détails sur l’état de forme du milieu de terrain danois.

🎙️ Gouiri et Hojbjerg ne pourront pas jouer le match en entier.#DeZerbi : “#Gouiri peut jouer tout le match ou une partie, il faudra décider. On l’a récupéré hier, il ne devait même pas être présent. L’équipe médicale a réussi à me le rendre mais ça sera difficile qu’il fasse… pic.twitter.com/0vAHjeK4vn — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 11, 2025

Autre incertitude : Ismaël Bennacer. Le milieu algérien est actuellement malade. « Bennacer a des problèmes d’estomac. Il se repose à la maison et ce soir, il viendra à l’hôtel », a expliqué De Zerbi, qui décidera vraisemblablement au dernier moment de son intégration dans le groupe.

En défense, Luiz Felipe reste à l’infirmerie. Arrivé en janvier, le défenseur central brésilien peine à retrouver le rythme après une longue période d’inactivité. « Luis Felipe est à l’infirmerie. On savait qu’il n’avait pas joué depuis un an et demi avant de nous rejoindre. Cette série de blessures le pénalise. J’espère vraiment qu’il va réussir à réagir, il pourrait être important pour notre équipe », a-t-il conclu.

Ce match face à Monaco, concurrent direct pour l’Europe, s’annonce donc délicat pour un OM diminué physiquement. Le choix des titulaires sera déterminant pour espérer ramener un résultat de la Principauté.