OM : De Zerbi envoie un message (clair) à Gouiri !

Après la victoire éclatante de l’OM face à Saint-Étienne (5-1), avec un doublé de l’attaquant Amine Gouiri, l’entraîneur Roberto De Zerbi a tenu à adresser un message direct à son joueur. Celui-ci a parlé de la nécessité pour Gouiri de se spécialiser dans le rôle d’avant-centre, un poste qu’il occupe avec talent mais qu’il doit encore perfectionner.

De Zerbi veut que Gouiri se spécialise à un poste bien précis !

Voici la déclaration de R.D.Z. après la rencontre :

« C’est un joueur très, très fort. Il doit penser que c’est un vrai numéro 9. C’est toujours bien de jouer à plusieurs postes, mais j’en ai parlé avec lui et je pense qu’il faut qu’il se spécialise dans ce poste d’avant-centre. Il doit savoir où se trouve toujours le but et vraiment réussir à avoir cette conclusion parfaite. Je pense que quand il réussira à améliorer ces aspects-là, ce sera vraiment un joueur de premier niveau européen, parce que c’est déjà quelqu’un de fondamental pour l’équipe. »

Un message fort et constructif de la part de De Zerbi, qui voit un potentiel immense chez Gouiri, mais qui estime que l’attaquant peut franchir un nouveau palier en affinant certains aspects de son jeu. Le doublé de Gouiri contre Saint-Étienne a rappelé tout le talent du joueur, mais De Zerbi lui fixe désormais un objectif : se concentrer sur le rôle de numéro 9 et devenir un joueur de niveau international. Une attente haute, mais justifiée par le potentiel affiché par l’attaquant marseillais.

