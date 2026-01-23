OM : De Zerbi espère Aguerd et ses recrues pour le choc face à Lens

Trois jours seulement après la lourde défaite concédée face à Liverpool en Ligue des champions (0-3), l’Olympique de Marseille doit déjà se replonger dans le championnat. Samedi soir (21 h 05), le club phocéen reçoit Lens, actuel leader de Ligue 1, pour une nouvelle affiche de prestige au stade Vélodrome. Un enchaînement rapide qui laisse peu de place à la réflexion pour Roberto De Zerbi et son groupe.

Le technicien italien doit composer avec plusieurs incertitudes. Touché à la cuisse gauche à l’entraînement mardi, Emerson est d’ores et déjà forfait pour la réception des Lensois. Une absence d’autant plus problématique que Benjamin Pavard sera suspendu mercredi prochain à Bruges en Ligue des champions. Dans ce contexte, le journal L’Equipe indique que Roberto De Zerbi aimerait pouvoir récupérer Nayef Aguerd, pilier de la défense marseillaise lors de la première partie de saison.

A lire aussi : Timber et Nwaneri détaillés par Benatia, un autre milieu si Abdelli arrive en juillet et le coup franc expliqué par De zerbi… les 3 infos OM du jour !

Quinten Timber et Ethan Nwaneri face à Lens ?

De retour de la Coupe d’Afrique des nations, le défenseur marocain sort d’une finale perdue dimanche avec le Maroc face au Sénégal (0-1 après prolongation). Marqué physiquement à l’issue de cette rencontre, Aguerd reste incertain pour samedi. Mercredi soir, Roberto De Zerbi indiquait ne pas encore avoir échangé avec son joueur, laissant planer le doute sur sa disponibilité immédiate.

L’entraîneur olympien espère toutefois pouvoir s’appuyer sur du sang neuf. Arrivé en provenance de Feyenoord, le milieu néerlandais Quinten Timber pourrait offrir de nouvelles options dans l’entrejeu. Même constat pour Ethan Nwaneri, ailier ou meneur de jeu anglais prêté par Arsenal, dont la polyvalence est censée élargir les solutions offensives de l’OM.

Face au leader du championnat, Roberto De Zerbi attend des réponses rapides de son groupe, dans un contexte déjà sous tension.

