OM : De Zerbi est cash sur la bourde de Rulli !

Dans un match à haute intensité entre Lille et l’Olympique de Marseille, conclu sur un nul (1-1), Gerónimo Rulli a été au centre des discussions après une erreur ayant coûté un but à son équipe. Mais Roberto De Zerbi, fidèle à ses principes, n’a pas hésité à prendre la défense de son gardien au micro de DAZN après la rencontre.

Interrogé sur la bourde du portier argentin, le coach marseillais a immédiatement dédouané son joueur : « Le but n’est pas de la faute de Rulli, c’est mon fils. Ces erreurs peuvent arriver et il nous a beaucoup apporté pour la deuxième place. »Une déclaration forte, démontrant une nouvelle fois la loyauté du technicien italien envers ses hommes, même dans les moments difficiles.

De Zerbi assume et protège son joueur

Au-delà de l’erreur individuelle, De Zerbi a tenu à souligner la prestation globale de ses joueurs, qu’il a trouvée aboutie : « On est désolé pour le résultat car on méritait de gagner. On a joué avec de la personnalité et de l’attitude. » L’OM, toujours en quête d’une qualification européenne, a montré du caractère mais devra transformer ces intentions en résultats dans les derniers matchs de la saison.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria a refusé ce départ en janvier !

🚨 De Zerbi : “Le but n’est pas de la faute de Rulli, c’est mon fils. Ces erreurs peuvent arriver et il nous a beaucoup apporté pour la deuxième place. On est désolé pour le résultat car on méritait de gagner. On a joué avec de la personnalité et de l’attitude.” [@DAZN_FR] pic.twitter.com/oSJFC2PG7u — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 4, 2025

❌ LOSC – OM (1-1) : Terrible scénario, Rulli coupable ? Rabiot Patron !

Rediffusion de notre Débrief de la rencontre entre l’OM et le LOSC où Geronimo Rulli s’est totalement troué… Le 1-1 permet tout de même aux Olympiens d’atteindre la deuxième place.