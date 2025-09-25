Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : De Zerbi estime que sans lui, “ses joueurs seront plus tranquilles”
OM Actualités

OM : De Zerbi estime que sans lui, “ses joueurs seront plus tranquilles”

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Roberto DE ZERBI - Photo by Icon Sport

Exclu dans le temps additionnel lors du choc face au PSG, Roberto De Zerbi a été sanctionné par la commission de discipline de la LFP. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a écopé d’un match de suspension ferme ainsi que d’un match avec sursis. Avant le déplacement à Strasbourg ce week-end, le technicien italien a été interrogé en conférence de presse sur ce dérapage inhabituel.

Expulsé pour avoir contesté trop vigoureusement une décision de Jérôme Brisard, l’arbitre de la rencontre, De Zerbi a tenu à clarifier les faits devant les médias. « Ça me déplait beaucoup. J’ai commis une erreur, pas dans ce que j’ai dit parce que je n’ai pas offensé qui que ce soit. Mais les mouvements du corps », a expliqué l’entraîneur de l’OM.

De Zerbi reconnaît une erreur, sans insulte envers l’arbitre

 

A lire : OM : De Zerbi confirme deux absents face à Strasbourg !

 

L’Italien a assuré qu’il n’avait pas franchi la ligne verbale mais concède une perte de contrôle gestuelle. « J’avais encore Madrid en tête. J’ai vu la faute d’Hakimi et même s’il a pris le ballon, je pense qu’il y avait quand même faute », a-t-il ajouté, rappelant le contexte émotionnel après l’élimination en Coupe d’Europe.

 

C’est la première expulsion de De Zerbi depuis son arrivée en Ligue 1. « J’ai commis une erreur parce que je dis toujours aux joueurs d’être corrects et de ne pas prendre de carton. C’est mon premier rouge, j’ai baissé ma moyenne en France par rapport à l’étranger », a-t-il commenté avec une pointe d’ironie.

Suspendu pour la rencontre à la Meinau, l’entraîneur marseillais a tenu à rassurer : « J’ai une confiance totale en mon adjoint. Les joueurs seront plus tranquilles, ils ne m’auront pas dans les oreilles ».

Avec cette suspension, De Zerbi manquera un match important dans la lutte pour l’Europe. Reste à voir si son absence sur le banc influencera le comportement et la performance des Olympiens face à Strasbourg.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823