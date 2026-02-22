OM : “De Zerbi était un petit problème…” mais le gros problème…

L’Olympique de Marseille fait face à de nouvelles critiques publiques. Au micro de Canal+, Wahbi Khazri a dressé un constat sévère sur la dynamique marseillaise après la rencontre face à Stade Brestois 29. Des propos directs qui interrogent sur la situation sportive actuelle de l’OM.

Des critiques frontales sur les joueurs et le contenu

Interrogé sur la prestation marseillaise, Wahbi Khazri n’a pas ménagé l’équipe phocéenne. « Les joueurs sont dans la lignée depuis le début de saison… J’avais dit que De Zerbi était un petit problème, et les joueurs un gros problème. Cela s’est encore prouvé face à Brest », a-t-il déclaré.

L’international tunisien a également évoqué le changement d’entraîneur et l’impact attendu. « Il n’y a pas eu le choc escompté d’Habib Beye. Il est venu avec un beau discours (…) Il avait un projet ambitieux, un jeu vertical, mais on n’a pas eu ça », a-t-il analysé.

Au-delà du résultat, c’est surtout le contenu qui est visé. « J’ai vu beaucoup de centres, mais je n’ai pas vu un OM conquérant, dominer son sujet », a-t-il poursuivi, soulignant l’absence de réaction immédiate souvent associée à une nouvelle dynamique de vestiaire.

Greenwood épargné dans un constat globalement sévère

Dans son intervention, Wahbi Khazri a toutefois distingué un élément positif. « Techniquement, seul Mason Greenwood est capable d’effacer des joueurs », a-t-il estimé.

Un contraste marqué avec son jugement global. « Ce qu’on demande, c’est qu’ils jouent avec le cœur. Marseille, ce sont des petits joueurs… C’est dur de ressortir deux ou trois joueurs du lot », a-t-il ajouté.

Ces déclarations, prononcées dans un contexte de pression sportive constante en Ligue 1, reflètent la tension qui entoure actuellement l’actualité de l’Olympique de Marseille. Elles viennent alimenter un débat récurrent autour de la régularité, de l’engagement et du niveau technique affiché par l’équipe cette saison.