OM : De Zerbi explique ce qu’il faut changer !

L’ Olympique de Marseille s’est incliné 3-1 sur la pelouse de Reims lors de la dernière journée de Ligue 1. Une défaite qui inquiète Roberto De Zerbi, surtout sur le plan mental. En conférence de presse, l’entraîneur marseillais a regretté un manque de réalisme et d’intensité de la part de ses joueurs.

Interrogé sur la performance de Mason Greenwood, qui revenait de la trêve internationale, De Zerbi n’a pas cherché d’excuses : « Je pense que ce n’était pas son meilleur match, c’est sûr. Il a eu deux opportunités d’ouvrir le score sur des actions qu’il ne rate jamais d’habitude. Plus globalement, ce qui nous arrive aujourd’hui n’arrivait pas avant. On n’a plus ce feu intérieur pour remporter ce type de matches. »

Un constat alarmant alors que l’OM peine à retrouver sa dynamique. Cette nouvelle défaite rappelle celle contre Auxerre, où l’équipe avait déjà manqué de mordant. Concernant les solutions pour relancer son groupe, De Zerbi estime que le problème est avant tout mental : « Du point de vue tactique, je pense qu’il n’y a rien à changer. Peut-être l’aspect mental… Les joueurs internationaux tirent la langue aussi. On n’a pas l’occasion tous les jours de se qualifier en Ligue des champions, de jouer cette compétition au Vélodrome. Donc même si l’on est fatigué, il faut se battre, se dépasser. On aurait pu faire mieux ce soir, comme face à Auxerre. Et comme après Auxerre, je vais rentrer fâché chez moi. »

Avec cette défaite, l’OM laisse filer des points précieux dans la course à l’Europe. Un réveil rapide est attendu sous peine de voir les espoirs de Ligue des champions s’éloigner.