Mercato OM : Mauvaise nouvelle pour Harit ?

Alors que plusieurs joueurs ont été mis dans un loft afin de les pousser vers la sortie (Lopez, Gigot, Mbemba, Veretout, Garcia), Amine Harit lui participe à la préparation estivale de l’OM. Pour autant, l’international marocain n’aurait pas convaincu De Zerbi…



Dans un article consacré au possible départ de Bamo Meité, La Provence glisse une petite information concernant Amine Harit et De Zerbi. « Il se murmure, également, que l’institution marseillaise pourrait récupérer quelques deniers en exfiltrant très prochainement Amine Harit, dont le profil ne sied guère à « RDZ ». » Le milieu de terrain marocain semblait être une solution pour accompagner le jeune Carboni au poste de meneur de jeu. Les intérêts du Zenith et du Genoa ont été évoqués, cependant le joueur ne semble pas convaincu par ces options mais pourrait quitter Marseille en cas d’offre plus attrayante…

De Zerbi pas convaincu par Harit ?

En quête de liquidités, le club a ouvert la porte 👉 https://t.co/nl99IqTdn2 pic.twitter.com/6Fv4OekALB — La Provence OM (@OMLaProvence) August 14, 2024

Invité de l’émission Débat Foot Marseille ce lundi, Maël Lemoine, créateur de contenu passé par Foot Mercato s’exprime sur l’avenir d’Amine Harit. Un offensif qui pourrait avoir un rôle à jouer dans le système de Roberto De Zerbi.

« Un peu décevant sur les matchs de préparation »

Avec l’arrivée de Valentin Carboni au poste de milieu offensif, Amine Harit risque de glisser dans la hiérarchie du coach italien. Plusieurs portes de sortie lui ont été trouvées mais aucun projet n’intéresse le Marocain. Pour le journaliste Maël Lemoine, Amine Harit pourrait tout de même avoir un rôle à jouer dans la saison de l’OM : « Lui (Harit) il pourrait partir sous condition que ce soit dans un club d’envergure, au moins à l’échelle de l’OM. Il ne fait pas partie des « lofteurs » mais il est entre les deux. Pour moi Amine Harit a sa carte à jouer, il fait partie des joueurs un peu décevant je trouve sur les matchs de préparation. Après voilà il ne faut jamais trop juger sur les matchs de prépa mais il a un rôle à jouer. Parce qu’avant que Carboni s’impose comme titulaire, ce que j’espère, ça voudrait dire qu’on a une pépite, mais entre-temps il a sa carte à jouer ».

Décision prise pour Amine Harit

Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille est, d’après Di Marzio, en discussions avec le Genoa pour un prêt avec option d’achat. Seulement, selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, l’international marocain ne veut pas rejoindre le Genoa.

❌🇲🇦 Amin Harit n’ira pas la #Genoa.

Le milieu offensif marocain ne souhaite rejoindre le club italien car ce n’est pas une destination qu’il a lui-même choisie… #OM #mercato https://t.co/fbP9YxOjdJ pic.twitter.com/GGklTmVTFh — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 12, 2024

