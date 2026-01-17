OM : De Zerbi tape du poing sur la table

Pris pour cible par les critiques et régulièrement annoncé sur le départ, Roberto De Zerbi a profité de sa conférence de presse pour livrer un message fort.

Face aux rumeurs l’envoyant jusqu’à Manchester United, l’entraîneur de l’OM a répondu sans détour, avec une phrase lourde de sens.

Une prise de parole qui clarifie sa position… et bouscule le récit autour de son avenir à Marseille.

« Les critiques des radios, des anciens joueurs, celles qu’il y a eues, ou qu’il y aura, ne me feront jamais changer d’avis sur mon travail, ni ma volonté de rester dans ce club. »

Un message limpide, adressé autant aux observateurs qu’aux supporters, dans un contexte où chaque prise de parole autour de l’OM est scrutée.

Une réponse directe aux polémiques et aux attaques ciblées

Roberto De Zerbi est allé plus loin en évoquant certaines critiques qu’il juge malveillantes, visant autant sa personne que le club. Sans les nommer, l’entraîneur marseillais dénonce des attaques qu’il estime motivées par des considérations extra-sportives.

« Idem concernant les critiques faites pour faire mal au club, par des personnes qui sont embêtées parce que l’entraîneur de l’OM est italien. »

Une sortie rare, mais assumée, qui illustre la tension autour du projet marseillais et la pression permanente qui entoure le poste d’entraîneur à l’OM.

« Ce ne sont pas ces critiques qui me feront fuir Marseille »

Face aux rumeurs persistantes l’envoyant vers la Premier League, De Zerbi a conclu avec une formule forte, presque défi :