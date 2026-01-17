L’OM se déplace à Angers ce samedi soir, le match compte pour la 18e journée de la Ligue 1. A quelle heure et comment voir ce match entre le 3e et le 10e de L1 ?

L’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi doit se relancer après une cuisante défaite face à Nantes lors de la dernière journée de L1. Aguerd est à la CAN, Pavard et Gomes sont incertains…

SCO – OM : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match SCO – OM aura lieu samedi 17 janvier 2026 à 21h05.

Il sera diffusé en exclusivité sur Ligue 1+ !

Comment voir SCO – OM en streaming ?

Regarder vos chaines de télévision en direct live streaming sur plus.ligue1.com !

