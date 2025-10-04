OM – De Zerbi : « L’an dernier on aurait perdu ce match»

L’Olympique de Marseille s’est imposé avec autorité à Metz (0-3) grâce à des buts de Matt O’Riley, Amine Gouiri et Gabriel Paixão. Mais au-delà du score, c’est l’analyse de Roberto De Zerbi qui retient l’attention. Le coach marseillais a tenu à souligner la progression de son équipe dans la gestion de ce type de rencontres.

« Je suis content car, au-delà du 3-0 et du fait que Metz soit dernier, c’était un match très difficile. Je pense que l’an dernier on aurait perdu ce match, on en a perdu des matchs comme celui-là », a confié l’Italien au micro de BeIN Sport.

Pour De Zerbi, cette victoire est avant tout le signe d’une évolution collective : « Sans parler des nouveaux joueurs qui sont très forts, cela veut dire que l’on a gagné en maturité. On sait maintenant gérer ces matchs avec patience, et faire mal au moment juste. »

Le technicien a aussi salué la réactivité de ses joueurs après la pause : « On a été plus rapides en seconde période, même si sur certaines occasions on aurait pu être plus déterminés dans les derniers mètres. »

Un discours qui confirme la montée en puissance de l’OM, désormais mieux armé mentalement pour jouer les premiers rôles.

