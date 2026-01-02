OM : Une rééducation au Qatar pour Hamed Junior Traoré !

Freiné par des blessures à répétition depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Hamed Junior Traoré poursuit désormais sa rééducation au Qatar, avec l’espoir de retrouver enfin les terrains et de lancer réellement son aventure marseillaise.

L’histoire entre l’OM et Hamed Junior Traoré n’a, pour l’instant, pas suivi le scénario espéré. Arrivé en prêt l’été dernier en provenance de Bournemouth, l’international ivoirien devait apporter de la créativité et de la percussion au secteur offensif marseillais. Mais très vite, son corps l’a rappelé à l’ordre. Une blessure musculaire à la cuisse droite, survenue en septembre, a stoppé net son élan, avant une rechute qui l’a éloigné durablement des terrains.

Depuis, Traoré n’a disputé qu’un seul match complet sous le maillot olympien, lors de la défaite face à Lyon (1-0) le 31 août dernier. Un match durant lequel il avait pourtant laissé entrevoir certaines de ses qualités, suffisantes pour entretenir l’espoir autour de son retour. Initialement pressenti pour disputer la rencontre de Coupe de France face à Bourg-en-Bresse, le joueur a finalement été préservé par le staff, soucieux de ne prendre aucun risque inutile.

🚨 Amine Gouiri 🇩🇿 et Hamed Junior Traoré 🇨🇮 sont de retour à l’entraînement collectif depuis la reprise et pourraient jouer lors d’#OMFCN. (@lequipe)#TeamOM pic.twitter.com/FroM0gBtyK — MercatOM (@Mercat_OM) January 1, 2026

Une rééducation ciblée pour relancer la machine

Face à cette situation délicate, l’OM a choisi une solution déjà utilisée par le passé. Envoyer Hamed Junior Traoré au Qatar, afin qu’il poursuive sa réathlétisation dans un centre médical spécialisé. Comme ce fut le cas récemment pour Amine Gouiri, le club mise sur les installations de haut niveau de la clinique Aspetar, reconnue pour son expertise dans la prise en charge des sportifs professionnels.

Ce déplacement illustre la volonté du club de gérer le dossier Traoré avec patience et prudence. L’objectif est de permettre au joueur de retrouver une condition physique optimale, sans brûler les étapes, afin d’éviter toute nouvelle rechute. Pour un joueur encore jeune, mais déjà marqué par des soucis physiques, ce passage par le Qatar représente une étape cruciale.

Un retour en compétition face au FC Nantes est envisagé si la rééducation se déroule comme prévu. Une échéance importante, autant pour le joueur que pour l’OM, qui espère enfin pouvoir compter sur un élément censé renforcer l’effectif offensif de Roberto De Zerbi.