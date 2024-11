OM : De Zerbi ne lâche pas Greenwood !

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille en 2024, Mason Greenwood a rapidement capté l’attention des supporters et experts avec 8 buts et 2 passes décisives en 11 matchs de Ligue 1. Toutefois, ses performances oscillent entre moments de brillance et périodes plus discrètes.

Selon les dernières informations de RMC Sport, le staff marseillais, dirigé par l’entraîneur Roberto De Zerbi, travaille intensivement pour faire de Mason Greenwood un joueur encore plus performant.

Roberto De Zerbi et l’évolution de Mason Greenwood

De Zerbi, qui reconnaît un « potentiel immense » chez l’attaquant anglais, applique une méthode spécifique pour maximiser ses performances. L’entraîneur italien alterne entre encouragements et critiques constructives pour pousser Greenwood à dépasser ses limites. L’objectif est clair : l’Anglais ne doit pas se contenter de ses acquis et doit maintenir un niveau de performance élevé tout au long de la saison.

Le travail tactique et psychologique pour Greenwood

Le staff marseillais met également l’accent sur le développement tactique de Greenwood. Bien qu’il soit déjà un excellent finisseur, De Zerbi souhaite que l’attaquant anglais devienne une pièce maîtresse dans le jeu collectif de l’OM. Greenwood doit non seulement continuer à marquer, mais aussi participer activement à la construction des attaques et prendre des initiatives pour renforcer l’animation offensive de l’équipe.

L’objectif de l’OM n’est pas de surprotéger Greenwood. Le staff lui fait savoir quand il est bon, mais aussi lorsqu’il réalise une prestation moins aboutie. Un membre du club olympien a confié à RMC Sport : « Quand il est bon, il doit entendre qu’il est bon. Quand il fait un mauvais match, il doit savoir qu’il a fait un mauvais match. »

En somme, l’OM cherche à faire de Mason Greenwood non seulement un buteur prolifique, mais aussi un joueur plus complet, capable d’apporter à la fois dans l’attaque et l’animation du jeu. Il doit aussi faire sa part de travail défensif dans son couloir droit. Avec cette approche, l’Olympique de Marseille espère faire évoluer rapidement son attaquant vers le sommet de son potentiel, répondant ainsi aux attentes des supporters marseillais.